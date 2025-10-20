У Болівії центрист перемагає на виборах після майже 20-річного правління лівих

Родріго Пас (Фото: EPA / Луїс Гандарільяс)

У Болівії сенатор-центрист від Християнсько-демократичної партії (PDC) Родріго Пас випередив на президентських виборах свого суперника консерватора Хорхе (Туто) Кірогу. Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до попередніх результатів виборів, Пас отримав 54,5% голосів, а Кірога – 45,5%.

"Ми повинні відкрити Болівію для світу", – заявив Пас у своїй переможній промові в Ла-Пасі після того, як Кірога визнав поразку.

Новий президент вступає на посаду 8 листопада після майже 20-річного правління лівих у країні. Втім, його партія PDC не матиме більшості в законодавчому органі країни, що спонукатиме Паса створювати альянси для ефективного управління.

Перемога 58-річного сенатора ознаменувала історичний злам для південноамериканської країни, якою майже безперервно з 2006 року керує болівійський Рух за соціалізм (MAS), який раніше мав великий попит серед корінного населення країни.

"Ці вибори знаменують собою політичний поворотний момент, Болівія рухається в новому напрямку", – сказала аналітикиня Південних Анд у Міжнародній кризовій групі Гледіс Гонсалес Каланче.

Виборчі перегони проходили на тлі найгіршої економічної кризи в країні. Поміркована платформа Паса, яка обіцяє зберегти соціальні програми та сприяти зростанню розвитку приватного сектору, здається, знайшла відгук у виборців лівих поглядів, які розчарувались керівною партією (MAS) колишнього президента Ево Моралеса, через нестабільну економіку, різке падіння експорту природного газу, інфляцію, що досягла 40-річного максимуму та гострий дефіцит палива.

Обидва кандидати обіцяли зміцнити дипломатичні зв'язки з Вашингтоном, які були напружені з 2009 року, та звернутися по фінансову підтримку США для стабілізації крихкої економіки Болівії.

Новообраний президент країни переконує, що спробує "побудувати економіку для людей", де держава більше не буде "центральною віссю".

Економісти попереджають, що нова адміністрація зіткнеться з негайними викликами, включно з забезпеченням постачання палива та створенням коаліцій у фрагментованому законодавчому органі.

Наприкінці вересня Пас озвучив плани укласти з американськими чиновниками угоду про економічне співробітництво на суму $1,5 млрд для забезпечення постачання палива.

Головна профспілка Болівії Central Obrera Boliviana (COB) попередила, що виступатиме проти будь-яких змін які нашкодять соціальним і економічним досягненням попередньої адміністрації Моралеса.

Родріго Пас (Фото: EPA / Луїс Гандарільяс)