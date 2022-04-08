В Буче оккупанты убили экс-нардепа, который верил в гуманность российских войск
В Буче российские оккупанты убили бывшего народного депутата Александра Ржавского, который не скрывал пророссийских взглядов и говорил о гуманности россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.
Александр Ржавский был застрелен в собственном доме, уточняет Братчук.
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Ржавский был народным депутатом ІІІ созыва.
С апреля 2018 года возглавлял политическую партию "Всеукраинское политическое объединение "Єдина Родина".
В одном из своих последних постов в Facebook от 14 февраля Ржавский отрицал возможность зверств российских войск в случае оккупации территории Украины.
"Почему РФ не поступала как фашисты в аннексированном Крыму? Или они хотят сначала захватить всю Украину полностью, а уже потом отправлять всех в лагеря? Почему из оккупированного Крыма уехало ничтожное количество людей?" – писал Ржавский.
Он добавлял, что "я – украинец и в любом случае остаюсь в своей стране, здесь моя земля, моя семья, похоронены мои предки. А если будут меня оккупанты притеснять, буду бороться с ними".
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