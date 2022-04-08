UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Буче оккупанты убили экс-нардепа, который верил в гуманность российских войск

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 18:46
В Буче оккупанты убили экс-нардепа, который верил в гуманность российских войск - Фото
Александр Ржавский (Фото: Александр Ржавский/Facebook)

В Буче российские оккупанты убили бывшего народного депутата Александра Ржавского, который не скрывал пророссийских взглядов и говорил о гуманности россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.  

Александр Ржавский был застрелен в собственном доме, уточняет Братчук. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ржавский был народным депутатом ІІІ созыва. 

С апреля 2018 года возглавлял политическую партию "Всеукраинское политическое объединение "Єдина Родина". 

В одном из своих последних постов в Facebook от 14 февраля Ржавский отрицал возможность зверств российских войск в случае оккупации территории Украины.  

"Почему РФ не поступала как фашисты в аннексированном Крыму? Или они хотят сначала захватить всю Украину полностью, а уже потом отправлять всех в лагеря? Почему из оккупированного Крыма уехало ничтожное количество людей?" – писал Ржавский. 

Он добавлял, что "я – украинец и в любом случае остаюсь в своей стране, здесь моя земля, моя семья, похоронены мои предки. А если будут меня оккупанты притеснять, буду бороться с ними".

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
экс-нардеп российские оккупанты александр ржавский Єдина Родина
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 