В "Дие" теперь можно подать заявку на возмещение потери дома или квартиры – Зеленский
29.03.2022, 23:49
Разрушенный дом в Тростянце. Фото – ВСУ
С сегодняшнего дня в "Дие" можно подать заявку на возмещение потери дома или квартиры в результате боевых действий. Об этом сказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
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"Подача заявок уже доступна в мобильном приложении. Надо обновить его, чтобы увидеть эту новую услугу", – сказал он. И добавил, что государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости.
Также через неделю такая возможность появится офлайн – в центрах предоставления административных услуг.
Кроме того, по словам Зеленского, правительство сегодня расширило программу помощи тем учреждениям, которые поддерживают переселенцев из районов боевых действий, а также направили 426 млн грн для выплаты зарплаты шахтерам.
Кроме того, по словам Зеленского, правительство сегодня расширило программу помощи тем учреждениям, которые поддерживают переселенцев из районов боевых действий, а также направили 426 млн грн для выплаты зарплаты шахтерам.
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