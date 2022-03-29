В "Дие" теперь можно подать заявку на возмещение потери дома или квартиры – Зеленский





Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное С сегодняшнего дня в "Дие" можно подать заявку на возмещение потери дома или квартиры в результате боевых действий. Об этом сказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.



"Подача заявок уже доступна в мобильном приложении. Надо обновить его, чтобы увидеть эту новую услугу", – сказал он. И добавил, что государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости.

Также через неделю такая возможность появится офлайн – в центрах предоставления административных услуг.



Кроме того, по словам Зеленского, правительство сегодня расширило программу помощи тем учреждениям, которые поддерживают переселенцев из районов боевых действий, а также направили 426 млн грн для выплаты зарплаты шахтерам.

Валерия Давыдова

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