В Еврокомиссии посоветовали Украине изменить ограничения военного положения
В Евросоюзе посоветовали Украине пересмотреть ограничения, введенные правовым режимом военного положения. Такое заявление сделал генеральный директор Еврокомиссии по соседству и переговорам о расширении (NEAR) Герт Ян Копман, передает Европейская правда.
"Мы понимаем, что введение военного положения изменило определенные демократические процедуры, учитывая вызовы безопасности. Очевидно, Украина вернется к конституционной нормальности после того, как война завершится и военное положение отменят", – рассказал чиновник.
В то же время Копман отметил, что "действительно советует" украинским депутатам уже сейчас детально изучить необходимость и пропорциональность действующих ограничений военного положения. Такое заявление чиновник сделал во время конференции по вступлению Украины в ЕС, на которой присутствовали украинские парламентарии.
В то же время чиновник не уточнил, в каких именно вопросах военного положения Еврокомиссия ждет изменений от Украины. Однако, добавляет издание, из выступлений чиновников на конференции следует, что правительство Украины знает об этих ожиданиях.
- 5 февраля президент Зеленский подписал законы о продлении сроков действия военного положения и общей мобилизации. Они продлены на 90 дней с 8 февраля – будут действовать до 9 мая.
- В начале полномасштабного вторжения РФ военное положение вводилось на один месяц, а с мая 2022 года и по сей день его продолжают на три месяца вперед. Общую мобилизацию изначально вводили на 90 дней.