В Еврокомиссии посоветовали Украине изменить ограничения военного положения

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В Евросоюзе посоветовали Украине пересмотреть ограничения, введенные правовым режимом военного положения. Такое заявление сделал генеральный директор Еврокомиссии по соседству и переговорам о расширении (NEAR) Герт Ян Копман, передает Европейская правда.

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"Мы понимаем, что введение военного положения изменило определенные демократические процедуры, учитывая вызовы безопасности. Очевидно, Украина вернется к конституционной нормальности после того, как война завершится и военное положение отменят", – рассказал чиновник.

В то же время Копман отметил, что "действительно советует" украинским депутатам уже сейчас детально изучить необходимость и пропорциональность действующих ограничений военного положения. Такое заявление чиновник сделал во время конференции по вступлению Украины в ЕС, на которой присутствовали украинские парламентарии.

В то же время чиновник не уточнил, в каких именно вопросах военного положения Еврокомиссия ждет изменений от Украины. Однако, добавляет издание, из выступлений чиновников на конференции следует, что правительство Украины знает об этих ожиданиях.