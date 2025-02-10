У Єврокомісії порадили Україні змінити обмеження воєнного стану

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У Євросоюзі порадили Україні переглянути обмеження, введені правовим режимом воєнного стану. Таку заяву зробив генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення (NEAR) Герт Ян Копман, передає Європейська правда.

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"Ми розуміємо, що запровадження воєнного стану змінило певні демократичні процедури, зважаючи на безпекові виклики. Очевидно, Україна повернеться до конституційної нормальності після того, як війна завершиться і воєнний стан скасують", – розповів посадовець.

Водночас Копман зазначив, що "дійсно радить" українським депутатам вже зараз детально вивчити необхідність та пропорційність чинних обмежень воєнного стану. Таку заяву посадовець зробив під час конференції щодо вступу України до ЄС, на якій були присутні українські парламентарі.

Водночас посадовець не уточнив, у яких саме питаннях воєнного стану Єврокомісія чекає на зміни від України. Проте, додає видання, з виступів посадовців на конференції виходить, що уряд України знає про ці очікування.