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В Киеве протестируют новую систему оповещения о воздушной тревоге: начнут с Троещины

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 22:11
В Киеве протестируют новую систему оповещения о воздушной тревоге: начнут с Троещины - Фото
Фото: EPA

В Киеве со вторника, 28 февраля, начнут тестировать обновленную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, предупредила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"Во время тестирования будут включаться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и государственный гимн Украины", – заявили в мэрии.

Тестирование пройдет на территории Деснянского района (северо-восточная часть города) с 9 утра вторника до вечера среды.

Городские власти попросили жителей Деснянского и соседнего Днепровского района сохранять спокойствие.

  • На прошлой неделе посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук анонсировал испытания израильской системы раннего уведомления об угрозе приближающихся ракет или беспилотных летательных аппаратов. Эта система работает секторально и включается в определенном месте, а не по всей области.
  • КГГА также сообщала о выделении 11 млн грн на обновление системы оповещения с переходом от аналоговой модели к цифровой. За ее основу приняли системы, работающие в городах Польши, Нидерландов, Германии, США.
Андрій Водяний
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