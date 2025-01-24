В Одесской области зафиксировали мазут из затонувших российских танкеров – фото, видео

"Экокатастрофа станет очередным негативным и существенным весомым дополнением к постепенной гибели жизни в Черном море", – отметили в нацзаповеднике

Фото: Facebook Иван Русев

В Одесской области на берегу Черного моря был замечен мазут из затонувших российских танкеров. Об этом сообщил сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

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Мазут обнаружили на песчаной пересыпи возле рекреационной зоны "Катранка", недалеко от Дунайского биосферного заповедника и "Тузловских лиманов".

К берегам Одесской области мазут вынес шторм, тонны этого нефтепродукта оказались в море после аварии танкеров оккупантов у временно оккупированного Крыма в декабре 2024 года.

"На фоне масштабных негативных влияний на Черное море и убийства во время полномасштабного вторжения рашистов десятков тысяч дельфинов, на фоне катастрофы от подрыва плотины Каховской ГЭС, эта экокатастрофа станет очередным отрицательным и существенным весомым дополнением к постепенной гибели жизни в Черном море", – отметил сотрудник Нацпарка Русев.

Фото: Facebook Иван Русев

Другая сотрудница заповедника, Ирина Вихристюк, показала на видео загрязненное побережье. По ее словам, фрагменты нефтепродуктов находятся на берегу в 25-40 метрах от моря. Специалистка отметила, что эти образцы направят в Украинский научный центр экологии моря.

В Нацпарке отметили, что команда заповедника проводит обследование разных участков пересыпи и администрация будет информировать о масштабах загрязнения.

Ранее, 10 января, в "Тузловских Лиманах" сообщали, что обнаружили птицу в мазуте. Утверждалось, что животное направили в Центр экологии моря, чтобы выявить связи с мазутом после российской аварии, однако руководитель институции Виктор Коморин якобы отказался, "опасаясь птичьего гриппа или чего-либо другого". В Центре такое заявление не комментировали.

15 декабря танкер "Волгонефть 212" страны-агрессора потерпел беду в восьми километрах от берега у Керченского пролива, впоследствии оккупанты заявили, что начал тонуть другой танкер – "Волгонефть 239" (детали и видео здесь).

Тогда Greenpeace Украина сообщила, что в воды Керченского пролива выливаются 4300 тонн мазута и, вероятно, других нефтепродуктов из-за аварий двух танкеров оккупантов.