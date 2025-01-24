В Одесской области зафиксировали мазут из затонувших российских танкеров – фото, видео
В Одесской области на берегу Черного моря был замечен мазут из затонувших российских танкеров. Об этом сообщил сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.
Мазут обнаружили на песчаной пересыпи возле рекреационной зоны "Катранка", недалеко от Дунайского биосферного заповедника и "Тузловских лиманов".
К берегам Одесской области мазут вынес шторм, тонны этого нефтепродукта оказались в море после аварии танкеров оккупантов у временно оккупированного Крыма в декабре 2024 года.
"На фоне масштабных негативных влияний на Черное море и убийства во время полномасштабного вторжения рашистов десятков тысяч дельфинов, на фоне катастрофы от подрыва плотины Каховской ГЭС, эта экокатастрофа станет очередным отрицательным и существенным весомым дополнением к постепенной гибели жизни в Черном море", – отметил сотрудник Нацпарка Русев.
Другая сотрудница заповедника, Ирина Вихристюк, показала на видео загрязненное побережье. По ее словам, фрагменты нефтепродуктов находятся на берегу в 25-40 метрах от моря. Специалистка отметила, что эти образцы направят в Украинский научный центр экологии моря.
В Нацпарке отметили, что команда заповедника проводит обследование разных участков пересыпи и администрация будет информировать о масштабах загрязнения.
Ранее, 10 января, в "Тузловских Лиманах" сообщали, что обнаружили птицу в мазуте. Утверждалось, что животное направили в Центр экологии моря, чтобы выявить связи с мазутом после российской аварии, однако руководитель институции Виктор Коморин якобы отказался, "опасаясь птичьего гриппа или чего-либо другого". В Центре такое заявление не комментировали.
15 декабря танкер "Волгонефть 212" страны-агрессора потерпел беду в восьми километрах от берега у Керченского пролива, впоследствии оккупанты заявили, что начал тонуть другой танкер – "Волгонефть 239" (детали и видео здесь).
Тогда Greenpeace Украина сообщила, что в воды Керченского пролива выливаются 4300 тонн мазута и, вероятно, других нефтепродуктов из-за аварий двух танкеров оккупантов.