На Одещині зафіксували мазут із затонулих російських танкерів – фото, відео

"Ця екокатастрофа стане черговим негативним і суттєвим вагомими додатком до поступової загибелі життя у Чорному морі", – зазначили у "Тузлівських лиманах"

Фото: Facebook Іван Русєв

В Одеській області на березі Чорного моря помітили мазут із затонулих російських танкерів. Про це повідомили співробітники Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Мазут виявили на піщаному пересипі біля рекреаційної зони "Катранка", неподалік від Дунайського біосферного заповідника і "Тузлівських лиманів".

До берегів Одещини цей мазут виніс шторм, тонни цього нафтопродукту опинилися у морі після аварії танкерів окупантів біля тимчасово окупованого Криму у грудні 2024 року.

"На фоні масштабних негативних впливів на Чорне море і вбивства під час повномасштабного вторгнення рашистів десятків тисяч дельфінів, на фоні катастрофи від підриву греблі Каховської ГЕС, ця екокатастрофа стане черговим негативним і суттєвим вагомим додатком до поступової загибелі життя у Чорному морі", – зазначив співробітник Нацпарку Русєв.

Фото: Facebook Іван Русєв

Інша співробітниця заповідника, Ірина Вихристюк, показала на відео забруднене узбережжя. За її словами, фрагменти нафтопродуктів знаходяться на березі на відстані 25-40 метрів від моря. Фахівчиня зазначила, що ці зразки скерують до Українського наукового центру екології моря.

У Нацпарку зазначили, що команда заповідника проводить обстеження різних ділянок пересипу й адміністрація інформуватиме про масштаби забруднення.

Раніше, 10 січня, у "Тузлівських лиманах" повідомляли, що виявили птаха у мазуті. Стверджувалося, що тварину скерували до Центру екології моря, аби виявити зв'язки з мазутом після російської аварії, проте керівник інституції Віктор Коморін нібито відмовився, "побоюючись пташиного грипу чи чогось іншого". У Центрі таку заяву не коментували.

15 грудня танкер "Волгонефть 212" країни-агресора зазнав лиха за вісім кілометрів від берега біля Керченської протоки, згодом окупанти заявили, що почав тонути інший танкер – "Волгонефть 239" (деталі та відео тут).

Тоді Greenpeace Україна повідомила, що у води Керченської протоки виливаються 4300 тонн мазуту та, ймовірно, інших нафтопродуктів через аварії двох танкерів окупантів.