В пятницу, 6 декабря, ограничения электричества будут действовать 16 часов – Укрэнерго

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На пятницу, 6 декабря, запланированные до двух очередей отключения света с 6:00 до 22:00, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей анонсирован следующий график:

→ 06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;

→ 07:00 – 20:00 – две очереди отключений;

→ 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений;

Для промышленности и бизнеса планируется применение графиков ограничения мощности с 05:00 до 23:00.

Причина временного введения ограничений – повреждение объектов энергетики во время массированной российской атаки 28 ноября, напомнило Укрэнерго.

В то же время, отметили в компании, в течение суток применение и объем ограничений могут измениться.

Укрэнерго призвало людей бережно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

СПРАВКА Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов. Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.

По данным Воздушных сил, 28 ноября россияне запустили по Украине более 90 ракет и около 100 дронов-шахедов. Большинство удалось сбить, но также зафиксировано 12 попаданий, в основном по объектам топливно-энергетического сектора.

5 декабря в Укрэнерго заявили, что пока не собираются строить подземные подстанции, потому что считают такое решение проблематичным.