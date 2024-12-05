У п'ятницю, 6 грудня, обмеження електрики діятимуть 16 годин – графік Укренерго
На п'ятницю, 6 грудня, заплановані до двох черг відключень світла з 6:00 до 22:00, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
Для побутових споживачів анонсовано такий графік:
→ 06:00 – 07:00 – одна черга відключень;
→ 07:00 – 20:00 – дві черги відключень;
→ 20:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу заплановано застосування графіків обмеження потужності з 05:00 до 23:00.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження об'єктів енергетики під час масованої російської атаки 28 листопада, нагадало Укренерго.
Водночас, зауважили в компанії, впродовж доби час застосування й обсяг обмежень можуть змінитися.
Укренерго закликало людей ощадливо споживати електроенергію, коли та з’являється за графіком.
Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг.
Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.
Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.
- За даними Повітряних сил, 28 листопада росіяни запустили по Україні понад 90 ракет і близько 100 дронів-шахедів. Більшість вдалося збити, але також зафіксовано 12 влучань, в основному по об’єктах паливно-енергетичного сектору.
- 5 грудня в Укренерго заявили, що поки що не збираються будувати підземні підстанції, бо вважають таке рішення проблематичним.