У п'ятницю, 6 грудня, обмеження електрики діятимуть 16 годин – графік Укренерго

На п'ятницю, 6 грудня, заплановані до двох черг відключень світла з 6:00 до 22:00, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Для побутових споживачів анонсовано такий графік:

→ 06:00 – 07:00 – одна черга відключень;

→ 07:00 – 20:00 – дві черги відключень;

→ 20:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу заплановано застосування графіків обмеження потужності з 05:00 до 23:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження об'єктів енергетики під час масованої російської атаки 28 листопада, нагадало Укренерго.

Водночас, зауважили в компанії, впродовж доби час застосування й обсяг обмежень можуть змінитися.

Укренерго закликало людей ощадливо споживати електроенергію, коли та з’являється за графіком.

ДОВІДКА

Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг.

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.

Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.