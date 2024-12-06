В субботу, 7 декабря, ограничения электричества будут действовать 11 часов – Укрэнерго

В субботу, 7 декабря, ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение 11 часов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей запланирована одна очередь отключений с 09:00 до 20:00.

Для промышленных потребителей анонсировано применение графиков ограничения мощности в час больше – с 8:00 до 21:00.

Причиной временного введения ограничений является повреждение объектов энергетики во время массированной российской атаки 28 ноября, напомнило Укрэнерго.

Компания отметила, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

Также Укрэнерго призвало потреблять электроэнергию бережно, когда та появляется по графику.

СПРАВКА

Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей.

Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.

Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.