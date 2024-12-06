В субботу, 7 декабря, ограничения электричества будут действовать 11 часов – Укрэнерго
В субботу, 7 декабря, ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение 11 часов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Для бытовых потребителей запланирована одна очередь отключений с 09:00 до 20:00.
Для промышленных потребителей анонсировано применение графиков ограничения мощности в час больше – с 8:00 до 21:00.
Причиной временного введения ограничений является повреждение объектов энергетики во время массированной российской атаки 28 ноября, напомнило Укрэнерго.
Компания отметила, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.
Также Укрэнерго призвало потреблять электроэнергию бережно, когда та появляется по графику.
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей.
Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.
Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.
- По данным Воздушных сил, 28 ноября россияне запустили по Украине более 90 ракет и около 100 дронов-шахедов. Большинство удалось сбить, но также зафиксировано 12 попаданий, в основном по объектам топливно-энергетического сектора.
- 5 декабря в Укрэнерго заявили, что пока не собираются строить подземные подстанции, потому что считают такое решение проблематичным.