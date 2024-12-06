У суботу, 7 грудня, обмеження електрики діятимуть 11 годин – графік Укренерго

У суботу, 7 грудня, обмеження споживання електроенергії діятимуть упродовж 11 годин, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Для побутових споживачів запланована одна черга відключень з 09:00 до 20:00.

Для промислових споживачів анонсовано застосування графіків обмеження потужності на годину більше – з 8:00 до 21:00.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження об'єктів енергетики під час російської масованої атаки 28 листопада, нагадало Укренерго.

Компанія зауважила, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися впродовж доби.

Також Укренерго закликало споживати електроенергію ощадливо, коли та з'являється за графіком.

ДОВІДКА

Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг.

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.

Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.