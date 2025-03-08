В ВСУ служит более 70 000 женщин, более 5500 – на передовой
Иллюстративное фото: Depositphotos

По состоянию на начало 2025 г. в ВСУ служит более 70 000 женщин, более 5500 военнослужащих находятся непосредственно на передовой. Об этом сообщил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он отметил, что количество женщин в Вооруженных Силах выросло на 20% по сравнению с 2022 годом.

"Женщины стали неотъемлемой частью ВСУ. Они проходят службу в разных военных специальностях: медики, связисты, снайперы и т.д.", – отмечают в МО.

По данным ведомства, в армии находится 70 000 женщин, 48 000 являются военнослужащими и 5500 из них служат на передовой.

Также Минобороны опубликовало инфографики, в частности, о дополнительных социальных гарантиях и о том, куда военнослужащие могут обращаться с жалобами.

Фото: Минобороны
Фото: Минобороны
Фото: Минобороны
Фото: Минобороны
Фото: Минобороны
Фото: Минобороны
Фото: Минобороны
Фото: Минобороны
Фото: Минобороны
Фото: Минобороны
Читайте также
Зеленский ответил на петицию о противодействии сексуальным домогательствам в ВСУ