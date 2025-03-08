В ВСУ служит 70 000 женщин, более 5500 – на передовой

Число женщин в армии выросло на 20% по сравнению с 2022 годом

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По состоянию на начало 2025 г. в ВСУ служит более 70 000 женщин, более 5500 военнослужащих находятся непосредственно на передовой. Об этом сообщил заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он отметил, что количество женщин в Вооруженных Силах возросло на 20% по сравнению с 2022 годом.

"Женщины стали неотъемлемой частью ВСУ. Они проходят службу в разных военных специальностях: медики, связисты, снайперы и т.д.", – отмечают в МО.

По данным ведомства, в армии находится 70 000 женщин, 48 000 являются военнослужащими и 5500 из них служат на передовой.

Также Минобороны опубликовало инфографики, в частности о дополнительных социальных гарантиях и о том, куда военнослужащие могут обращаться с жалобами.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

На январь 2024 года в армии служили 45 587 женщин, из них 13 487 имели статус участника боевых действий.

7 марта в ВСУ ввели должность советника по гендерным вопросам – назначили общественного деятеля, бывшую советницу Командования Сухопутных войск, Оксану Григорьеву.