У ЗСУ служить понад 70 000 жінок, більш ніж 5500 – на передовій

Кількість жінок у війську зросла на 20% порівняно з 2022 роком

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Станом на початок 2025 року у ЗСУ служить понад 70 000 жінок, понад 5500 військовослужбовиць перебувають безпосередньо на передовій. Про це повідомив заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він зауважив, що кількість жінок у Збройних Силах зросла на 20% порівняно з 2022 роком.

"Жінки стали невід’ємною частиною ЗСУ. Вони проходять службу в різних військових спеціальностях: медики, зв’язківці, снайпери тощо", – зазначають у МО.

За даними відомства, у війську перебуває 70 000 жінок, 48 000 є військовослужбовицями й 5500 з них служать на передовій.

Також Міноборони опублікувало інфографіки, зокрема про додаткові соціальні гарантії та те, куди військовослужбовиці можуть звертатися зі скаргами.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

На січень 2024 року у війську служили 45 587 жінок, з них 13 487 мали статус учасника бойових дій.

7 березня у ЗСУ запровадили посаду радника з ґендерних питань – призначили громадську діячку, колишню радницю Командування Сухопутних військ, Оксану Григор’єву.