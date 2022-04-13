В заблокированном Мариуполе еще остаются около 120 000 жителей – мэр

Из заблокированного российскими захватчиками Мариуполя удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию около 150 000 жителей. Еще приблизительно 120 000 человек остаются в городе.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко на пресс-брифинге, передает Укринформ.

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"Сейчас в подконтрольную часть нашего государства выехали из города где-то 150 000 населения. В городе, к сожалению, сегодня остаются и ждут эвакуации где-то более 100 000 населения, приблизительно 120 000 населения", – сказал мэр.

Он также отметил, что вокруг Мариуполя люди также ждут эвакуации, это еще около 60 000 населения.

Мариуполь с начала марта находится в осаде, но до сих пор не сдался. Вчера вечером, 12 апреля, в Пентагоне подтвердили, что украинские войска продолжают бороться за Мариуполь.

По предварительным данным, в окруженном россиянами Мариуполе уже погибли до 22 000 человек.

Украинская разведка зафиксировала в городе 13 мобильных крематориев для очистки улиц от тел погибших гражданских жителей. После широкой международной огласки геноцида украинского народа в Буче Киевской области российские войска пытаются уничтожить все доказательства своей жестокости.

Уляна Букатюк

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