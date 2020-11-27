UA

В.Ломакович: "Незаангажированная журналистика – это действенный метод контроля за властью" P

27.11.2020, 13:40
В.Ломакович:

В декабре станут известны имена победителей национальной премии "Высокие стандарты журналистики", которая пройдет в четвертый раз. Премию отмечают в трех категориях: "За устойчивое, качественный медийный проект/продукт", "За быстрое и качественное развитие в профессии", "За качественный региональный/нишевый медийный проект". Короткие списки претендентов на победу уже объявлены.

В Украине существует несколько профессиональных премий для журналистов. Особенность же этого отличия в том, что учредитель – частное лицо, успешный предприниматель, экономист, ФАУНДЕР GROWFORD Institute, гражданин Украины Виталий Ломакович.

Для чего же частному лицу ежегодно выделять время и средства на проведение премии для журналистов и как появилась идея этой профессиональной награды, обсуждали в разговоре с Виталием Ломаковичем.

Когда и почему вы решили создать премию "Высокие стандарты журналистики"?

Впервые задумался о такой поддержке для журналистов у 2016 году. Не секрет, что в Украине уровень журналистики оставлял и оставляет желать лучшего, ведь многие СМИ принадлежит олигархам, соответственно люди, которые работают в таких изданиях, часто не руководствуются стандартами, которые должны быть в этой профессии.

Поэтому обычно мы довольно осторожно относимся к представителям этой профессии, учитывая риски манипуляций, навязывание своего мнения и тому подобное. Но несмотря на это, в Украине работают и развиваются блестящие журналисты. Да, их немного и они, как вымирающий вид, поэтому особенно нуждаются в поддержке. Когда говорю о поддержке, имею в виду не только денежное вознаграждение, а признание, подтверждение того, что они действительно качественно выполняют свою работу, возможно даже несут миссию просвещения и это видят и оценивают другие.

Так в 2016 году возникло четкое желание поддержать профессиональную качественную журналистику. Я понимал, что одноразовым денежным пожертвованием на состояние дел не повлиять. Поэтому начал думать над форматом конкурса или премии, которая стала б ежегодной.

А по каким критериям происходит отбор номинантов и победителей?

Я, как основатель, с самого начала огласил, что вообще не буду вмешиваться в процес отбора. Это должна делать профессиональная экспертная группа – люди, которые живут журналистикой, которые ежедневно находятся в этом дискурсе.

Поэтому с первого года проведения, в 2017 году, удалось установить высокую планку по отбору благодаря таким инициативным членам жюри, как Игорь Балинский, основатель школы журналистики УКУ, известному журналисту Вахтангу Кипиани и другим участникам.

Все согласились, что оценивать нужно исключительно профессиональную деятельность журналистов, но среди условия, которое было по умолчанию – это сознательная гражданская позиция.

В отличие от других журналистских конкурсов, в которых журналисты сами подают свои статьи или проекты, в нашей премии эксперты номинируют специалистов, анализируя все их работы.

Поэтому, чтобы попасть в длинный список журналисту или изданию не нужно подаваться на премию?

Именно так. В начале каждого года экспертная группа создает так называемый длинный список. Что такое длинный список? Это предложения каждого члена жюри в трех категориях. Формируется длинный список, пересматривается всеми экспертами, если кто-то из экспертов аргументировано выступает против кого-то из кандидатов, его изымают из списка. И этот, уже согласованый всеми "лонг лист", публикуется на официальной странице премии и в СМИ, пишущих о журналистике.

В течение года эксперты мониторят работу каждого номинанта из длинного списка. А в начале осени, в соответствии со своим анализом, путем голосования, определяют короткий список. Поэтому в каждой из категории остается по три номинантов.

В декабре на официальной церемонии эксперты объявляют победителей. Победители получают денежные сертификаты на 50 000 гривен и именные статуэтки изготовлены по эксклюзивному дизайну известным украинским скульптором Олегом Давыденко.

Относительно требований к победителям понятно, а требования к экспертам премии?

Часто слышал от многих людей, что победители нашей премии – это действительно блестящие, объективные и профессиональные журналисты. Понятно, что это заслуга наших экспертов. Это люди из сферы, для которых журналистика – больше, чем работа – это стиль жизни. К примеру, Игорь Балинский – основатель школы журналистики, в которой воспитывалось много профессиональных и известных сегодня медийщиков. Юрий Опока – директор Львовского медиафорума, события в сфере журналистики международного уровня. Диана Дуцик – преподаватель Могилянской школы журналистики (НаУКМА).

Очень рад, что в экспертной группе присоединился в 2018 году победитель премии 2017 Павел Казарин. И это даже стало определенной традицией, мы приглашаем победителей в категории "За устойчивый, качественный медийный продукт" становиться членами жюри. Конечно, если они имеют на это время. Ведь все эксперты премии работают на волонтерских условиях, просто разделяя миссию премии – поддержать, сделать свой вклад в развитие и поддержку качественной журналистики в Украине. И я бесконечно благодарен им за работу.

А почему вы думаете так необходимо существования качественной журналистики в Украине?

Прежде всего, качественная, незаангажированная журналистика – это один из действенных методов контроля за властью. Если есть такая журналистика, любая власть понимает, что общественный контроль не даст ей пересечь так называемые красные линии.

И вообще видим, что сейчас отдельные блогеры имеют миллионные аудитории. Этот блоггер может распространять далекие от реальности взгляды и вообще не думать о последствиях своего влияния. Вот здесь вновь остро встает вопрос существования СМИ, придерживающихся профессиональных стандартов и этического кодекса.

Поэтому услышав о некой "теории заговора" от популярного блогера в Instagram, думающий человек может зайти на качественное медиа и получить информацию о реальном положении дел, изложенную без нагнетания ситуации и объективно. Именно поэтому не можем недооценивать важность существования таких медиа – площадок, которым действительно можно доверять.

В этом году много ежегодных инициатив отменили из-за осложненной ситуации в связи с Covid. Не было ли мыслей не отмечать лучших журналистов 2020?

Да, этот год достаточно непростой. Сложный с организационной стороны, ведь постоянно меняется ситуация с условиями карантина. Также сложный с финансовой точки зрения, ведение бизнеса в нынешних условиях – это сплошной вызов.

Поэтому весной у меня действительно были сомнения, проводить ли премию. И все же взвесив за и против, посоветовавшись с жюри, решил не останавливать работу. Ведь помню с какой опаской относились к моей идее в 2016 году. К сожалению, все привыкли искать в благотворительных инициативах скрытый контекст. И только благодаря тому, что премия проводится ежегодно, удалось доказать, что это мой искренний вклад в развитие журналистики, социальная ответственность успешного гражданина Украины.

И несмотря на все трудности, в этом году мы выберем и наградим лучших журналистов Украины. Мероприятие будет проведено в узком кругу. Однако будет вестись прямая трансляция, поэтому все желающие в режиме реального времени смогут услышать имена победителей.

Справка. Премия "Высокие стандарты журналистики" – награда, созданная 2016 основателем GROWFORD Institute Виталием Ломаковичем. По мнению основателя, эта премия должна стать дополнительным стимулом для украинских СМИ быть честными, объективными и принципиальными. К участию допускаются журналисты, которые являются гражданами Украины или работают здесь на постоянной основе, имеют четкую гражданскую позицию. Организаторы отмечают журналистов премией ежегодно.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Виталий Ломакович

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации
 