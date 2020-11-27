В декабре станут известны имена победителей национальной премии "Высокие стандарты журналистики", которая пройдет в четвертый раз. Премию отмечают в трех категориях: "За устойчивое, качественный медийный проект/продукт", "За быстрое и качественное развитие в профессии", "За качественный региональный/нишевый медийный проект". Короткие списки претендентов на победу уже объявлены.

В Украине существует несколько профессиональных премий для журналистов. Особенность же этого отличия в том, что учредитель – частное лицо, успешный предприниматель, экономист, ФАУНДЕР GROWFORD Institute, гражданин Украины Виталий Ломакович.

Для чего же частному лицу ежегодно выделять время и средства на проведение премии для журналистов и как появилась идея этой профессиональной награды, обсуждали в разговоре с Виталием Ломаковичем.

Когда и почему вы решили создать премию "Высокие стандарты журналистики"?

Впервые задумался о такой поддержке для журналистов у 2016 году. Не секрет, что в Украине уровень журналистики оставлял и оставляет желать лучшего, ведь многие СМИ принадлежит олигархам, соответственно люди, которые работают в таких изданиях, часто не руководствуются стандартами, которые должны быть в этой профессии.

Поэтому обычно мы довольно осторожно относимся к представителям этой профессии, учитывая риски манипуляций, навязывание своего мнения и тому подобное. Но несмотря на это, в Украине работают и развиваются блестящие журналисты. Да, их немного и они, как вымирающий вид, поэтому особенно нуждаются в поддержке. Когда говорю о поддержке, имею в виду не только денежное вознаграждение, а признание, подтверждение того, что они действительно качественно выполняют свою работу, возможно даже несут миссию просвещения и это видят и оценивают другие.

Так в 2016 году возникло четкое желание поддержать профессиональную качественную журналистику. Я понимал, что одноразовым денежным пожертвованием на состояние дел не повлиять. Поэтому начал думать над форматом конкурса или премии, которая стала б ежегодной.

А по каким критериям происходит отбор номинантов и победителей?

Я, как основатель, с самого начала огласил, что вообще не буду вмешиваться в процес отбора. Это должна делать профессиональная экспертная группа – люди, которые живут журналистикой, которые ежедневно находятся в этом дискурсе.

Поэтому с первого года проведения, в 2017 году, удалось установить высокую планку по отбору благодаря таким инициативным членам жюри, как Игорь Балинский, основатель школы журналистики УКУ, известному журналисту Вахтангу Кипиани и другим участникам.

Все согласились, что оценивать нужно исключительно профессиональную деятельность журналистов, но среди условия, которое было по умолчанию – это сознательная гражданская позиция.

В отличие от других журналистских конкурсов, в которых журналисты сами подают свои статьи или проекты, в нашей премии эксперты номинируют специалистов, анализируя все их работы.

Поэтому, чтобы попасть в длинный список журналисту или изданию не нужно подаваться на премию?

Именно так. В начале каждого года экспертная группа создает так называемый длинный список. Что такое длинный список? Это предложения каждого члена жюри в трех категориях. Формируется длинный список, пересматривается всеми экспертами, если кто-то из экспертов аргументировано выступает против кого-то из кандидатов, его изымают из списка. И этот, уже согласованый всеми "лонг лист", публикуется на официальной странице премии и в СМИ, пишущих о журналистике.

В течение года эксперты мониторят работу каждого номинанта из длинного списка. А в начале осени, в соответствии со своим анализом, путем голосования, определяют короткий список. Поэтому в каждой из категории остается по три номинантов.

В декабре на официальной церемонии эксперты объявляют победителей. Победители получают денежные сертификаты на 50 000 гривен и именные статуэтки изготовлены по эксклюзивному дизайну известным украинским скульптором Олегом Давыденко.

Относительно требований к победителям понятно, а требования к экспертам премии?

Часто слышал от многих людей, что победители нашей премии – это действительно блестящие, объективные и профессиональные журналисты. Понятно, что это заслуга наших экспертов. Это люди из сферы, для которых журналистика – больше, чем работа – это стиль жизни. К примеру, Игорь Балинский – основатель школы журналистики, в которой воспитывалось много профессиональных и известных сегодня медийщиков. Юрий Опока – директор Львовского медиафорума, события в сфере журналистики международного уровня. Диана Дуцик – преподаватель Могилянской школы журналистики (НаУКМА).

Очень рад, что в экспертной группе присоединился в 2018 году победитель премии 2017 Павел Казарин. И это даже стало определенной традицией, мы приглашаем победителей в категории "За устойчивый, качественный медийный продукт" становиться членами жюри. Конечно, если они имеют на это время. Ведь все эксперты премии работают на волонтерских условиях, просто разделяя миссию премии – поддержать, сделать свой вклад в развитие и поддержку качественной журналистики в Украине. И я бесконечно благодарен им за работу.

А почему вы думаете так необходимо существования качественной журналистики в Украине?

Прежде всего, качественная, незаангажированная журналистика – это один из действенных методов контроля за властью. Если есть такая журналистика, любая власть понимает, что общественный контроль не даст ей пересечь так называемые красные линии.

И вообще видим, что сейчас отдельные блогеры имеют миллионные аудитории. Этот блоггер может распространять далекие от реальности взгляды и вообще не думать о последствиях своего влияния. Вот здесь вновь остро встает вопрос существования СМИ, придерживающихся профессиональных стандартов и этического кодекса.

Поэтому услышав о некой "теории заговора" от популярного блогера в Instagram, думающий человек может зайти на качественное медиа и получить информацию о реальном положении дел, изложенную без нагнетания ситуации и объективно. Именно поэтому не можем недооценивать важность существования таких медиа – площадок, которым действительно можно доверять.

В этом году много ежегодных инициатив отменили из-за осложненной ситуации в связи с Covid. Не было ли мыслей не отмечать лучших журналистов 2020?

Да, этот год достаточно непростой. Сложный с организационной стороны, ведь постоянно меняется ситуация с условиями карантина. Также сложный с финансовой точки зрения, ведение бизнеса в нынешних условиях – это сплошной вызов.

Поэтому весной у меня действительно были сомнения, проводить ли премию. И все же взвесив за и против, посоветовавшись с жюри, решил не останавливать работу. Ведь помню с какой опаской относились к моей идее в 2016 году. К сожалению, все привыкли искать в благотворительных инициативах скрытый контекст. И только благодаря тому, что премия проводится ежегодно, удалось доказать, что это мой искренний вклад в развитие журналистики, социальная ответственность успешного гражданина Украины.

И несмотря на все трудности, в этом году мы выберем и наградим лучших журналистов Украины. Мероприятие будет проведено в узком кругу. Однако будет вестись прямая трансляция, поэтому все желающие в режиме реального времени смогут услышать имена победителей.

Справка. Премия "Высокие стандарты журналистики" – награда, созданная 2016 основателем GROWFORD Institute Виталием Ломаковичем. По мнению основателя, эта премия должна стать дополнительным стимулом для украинских СМИ быть честными, объективными и принципиальными. К участию допускаются журналисты, которые являются гражданами Украины или работают здесь на постоянной основе, имеют четкую гражданскую позицию. Организаторы отмечают журналистов премией ежегодно.

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