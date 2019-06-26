Лето - идеальная пора для творчества и экспериментов

на правах рекламы

Консерватизму не место в женской косметичке! Особенно когда на дворе лето - идеальная пора для творчества и экспериментов. Конечно, мы не заставляем вас отказаться от косметики, которую вы так тщательно подбирали не один год, но призываем попробовать что-то новое. Итак, представляем список средств, которые просто обязаны появиться в вашем бьюти-арсенале в ближайшее время.

Кушон

Носить плотный тональный крем в жару - сомнительное удовольствие. Каким бы матовым и стойким ни был продукт, под воздействием +30 рано или поздно он потечет, а на лице возникнет непривлекательный блеск. Избежать такой участи поможет кушон. Простое и быстрое нанесение, невесомое покрытие, безупречное выравнивание тона - это все о нем. Даже если макияж вас подведет и немного испортится в течение дня, за счет удобного спонжа не составит труда его подправить.

Единственный возможный недостаток - неполное перекрытие синяков под глазами, пигментных пятен и воспалений, но ситуацию легко исправит консилер. Также обратите внимание, что большинство кушонов дают влажный или сатиновый финиш, поэтому для матирования понадобится пудра.

Бронзер с шиммером

Летом 2019 в тренде сияние по всем фронтам: блески для губ уверенно вытеснили помады, а на смену пудровым теням пришли металлические. Поэтому настало время отложить «скучный» матовый скульптор и обзавестись продуктом с деликатными блестками. Наносить его нужно под скулы и по контуру лица, а именно по линии роста волос, на виски и вдоль нижней челюсти. Такая техника освежит внешний вид и придаст натуральный эффект загара. Для растушевки подойдет скошенная кисть. Небольшой лайфхак: если купить новый бронзер пока нет возможности, можно использовать матовый в дуэте с хайлайтером, поочередно наслаивая средства.

Учтите, что сияющий бронзатор следует комбинировать с тональной основой без шиммера, иначе макияж получится перегруженным.

Цветная тушь

Черный - это вечная классика и мастхев любой косметички. Но в этом сезоне рекомендуем отправить любимую темную тушь в мини-отпуск, а вместо нее взять синюю, зеленую или бордовую. Ресницы яркого цвета станут интересным акцентом образа, при этом их можно по-разному обыграть. Например, для сдержанного офисного лука дополнить тонкими черными стрелками, а для похода в ночной клуб сочетать с насыщенными контрастными тенями для век.

Если вышеперечисленные варианты кажутся слишком экстремальными, начните с малого. Накрасьте ресницы обычной черной тушью и нанесите цветную только на кончики.

Тинт для губ

Замените привычную помаду тинтом, который дает неплотное, но очень стойкое покрытие. Оттенок получается естественным, визуально добавляет объем и создает эффект зацелованных губ. Тинт сохранит первоначальный вид на весь день, даже перекусы и несколько чашек кофе ему не страшны. Кроме того, он отлично подойдет для применения в качестве румян.

Перед нанесением тинта важно хорошо отшелушить и увлажнить губы бальзамом, чтобы впоследствии не ощущалась сухость и стянутость. Снимать суперстойкий пигмент в конце дня придется гидрофильным маслом или двухфазной жидкостью для демакияжа.

Глиттер

Одна маленькая баночка глиттера обеспечит вам огромное поле для экспериментов! Блестки можно использовать на лице, теле, волосах и ногтях. Что касается мейкапа, то здесь ограничений тоже нет. Сверкающие элементы будут отлично смотреться на скулах, бровях, ресницах, веках и губах, главное - наносить их на клейкую базу.

Радует разнообразие доступных форм: выбирайте круглый, квадратный, шестиугольный глиттер или в виде звезд, месяцев и сердец. Блестки гармонично дополнят практически любой стиль, за исключением делового.

Фиксатор для макияжа

Надежный союзник в борьбе с последствиями жары. Еще недавно фиксатором пользовались исключительно визажисты-профессионалы, но сейчас он может стать продуктом №1 в вашей косметичке. Помимо прямой функции - повышения стойкости косметики, фиксирующие спреи выполняют ряд других, в частности увлажняют, освежают и тонизируют кожу. Некоторые способны заменить собой пудру для лица, подарив ему безупречную матовость. А еще фиксаторы усиливают яркость макияжа и сохраняют ее на целый день.