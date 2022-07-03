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ВСУ сбили российский вертолет, уничтожили два танка и 100 оккупантов – сводка потерь РФ

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 09:17
ВСУ сбили российский вертолет, уничтожили два танка и 100 оккупантов – сводка потерь РФ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 2 июля, ВСУ сбили один российский вертолет, уничтожили два танка, одну артиллерийскую систему и беспилотник, сообщает Генштаб ВСУ. 

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Потери оккупантов в живой силе составили 100 военнослужащих.  

Всего с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину ликвидировано 35 970 российских военных. 

ВСУ сбили российский вертолет, уничтожили два танка и 100 оккупантов – сводка потерь РФ

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Роман Брыль
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Генштаб ВСУ российские военные потери РФ
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