ВСУ сбили российский вертолет, уничтожили два танка и 100 оккупантов – сводка потерь РФ

За прошедшие сутки, 2 июля, ВСУ сбили один российский вертолет, уничтожили два танка, одну артиллерийскую систему и беспилотник, сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов в живой силе составили 100 военнослужащих.

Всего с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину ликвидировано 35 970 российских военных.

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Роман Брыль

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