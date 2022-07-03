ВСУ сбили российский вертолет, уничтожили два танка и 100 оккупантов – сводка потерь РФ
03.07.2022, 09:17
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За прошедшие сутки, 2 июля, ВСУ сбили один российский вертолет, уничтожили два танка, одну артиллерийскую систему и беспилотник, сообщает Генштаб ВСУ.
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Потери оккупантов в живой силе составили 100 военнослужащих.
Всего с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину ликвидировано 35 970 российских военных.
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