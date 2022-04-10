Вторая фаза полномасштабной войны уже началась. Еще пять дней назад – Арестович

Очередная фаза полномасштабного российского вторжения началась еще пять суток тому назад

Алексей Арестович (скриншот видео Радіо Свобода, YouTube)

Очередная фаза полномасштабного российского вторжения началась еще пять суток тому назад.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в интервью 24 канала.

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"Вторая фаза длится уже пять суток. Она началась пять дней тому назад. Единственное, что она началась не так, как они представляли", – сообщил Арестович.

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Также он отметил, что российские войска пытались нанести удары одновременно с севера и с юга – от Изюма и Волновахи. Однако, по его словам, благодаря работе ВСУ враг не может продвинуться по линии Угледар – Марьинка.