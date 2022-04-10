Вторая фаза полномасштабной войны уже началась. Еще пять дней назад – Арестович
Алексей Арестович (скриншот видео Радіо Свобода, YouTube)
Очередная фаза полномасштабного российского вторжения началась еще пять суток тому назад. 

Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в интервью 24 канала.

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"Вторая фаза длится уже пять суток. Она началась пять дней тому назад. Единственное, что она началась не так, как они представляли", – сообщил Арестович.

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Также он отметил, что российские войска пытались нанести удары одновременно с севера и с юга – от Изюма и Волновахи. Однако, по его словам, благодаря работе ВСУ враг не может продвинуться по линии Угледар – Марьинка.

  • Российские оккупанты пытаются завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. В частности, перегруппируют войска, наращивают системы управления и материально-технического обеспечения войск, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 10 апреля.
войнаАлексей Арестович