Выборы в США. По результатам опросов Байден опережает Трампа, но не во всех штатах

Действующий президент пока лидирует в штатах, ключевых при голосовании на выборах

По итогам национальных опросов, в целом кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует в предвыборной гонке, но данные по отдельным ключевым штатам – на стороне действующего главы государства Дональда Трампа.

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По данным агрегатора опросов общественного мнения в США FiveThirtyEight, у Байдена 51,8% голосов по стране, в то время как у его основного конкурента – только 43,4%.

В тот же время, Трамп обладает большей поддержкой избирателей в ключевых при голосовании штатах – Северной Каролине, Айове, Огайо, Джорджии – правда, разница в голосах составляет не более 2%. Об этом свидетельствуют цифры, обнародованные на ресурсе RealClear Politics.

Результаты же самих выборов могут отличаться от полученных показателей – национальные опросы дают представление, насколько кандидат в целом популярен в стране, но не предсказывают, кто станет президентом.

Например, в 2016 году накануне президентских выборов в опросах США лидировала Хиллари Клинтон, но в итоге возглавил страну Трамп, поскольку в Соединенных Штатах президента выбирают не избиратели напрямую, а коллегия выборщиков. Сейчас эту коллегию составляют 538 человек.

По опросу Reuters/Ipsos в конце сентября – начале октября Байден опережал Трампа на 10%.

Опрос CNN в начале октября дал Байдену преимущество в 15%.

За две недели до выборов Байденр обогнал Трампа на 11% – опрос YouGov.

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Дарья Мостовая

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