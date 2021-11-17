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Юлия Банкова возглавила редакцию LIGA.net

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 09:43
Юлия Банкова возглавила редакцию LIGA.net - Фото

"В моих планах – сохранить качество журналистики LIGA.net и донести эту ценность до аудитории", – заявила Юлия Банкова

Юлия Банкова, соучредительница и бывшая руководительница ГО "Громадське Телебачення", стала главным редактором портала LIGA.net. К своим обязанностям она полноценно приступает с 1 декабря.

"Общаясь с Юлей о современном медиапотреблении, ландшафте медиарынка, роли контента в жизни активного украинца, взаимодействии редакции со смежными функциями, редакционной эффективности и качественной журналистике, я понял, что наши взгляды совпадают во многих направлениях. Я увидел в ней профессионального журналиста, редактора с энергией и готовностью расти вместе с нами. Юля недавно закончила Стокгольмскую бизнес школу по программе Future Media Management и ее свежий взгляд, знания и опыт помогут нам стать ещё лучше", – комментирует назначение CEO Ligamedia, гендиректор Группы Компаний "ЛИГА" Дмитрий Бондаренко.

В свою очередь Юлия Банкова заявила, что "возглавить профессиональную редакцию LIGA.net для нее – это большая честь и ответственность".

"Последние несколько лет я много работала над расширением аудитории медиа на digital платформах и над установлением тесной связи ньюзрума с аудиторией. Слушать свою аудиторию, говорить с ней и давать ей то, что действительно имеет для нее значение – сегодня это решающее для медиа, которым фактически приходится конкурировать со сферой развлечений", – делится Юлия.

Новый главный редактор LIGA.net имеет 15 лет опыта в журналистике. Последние 7 лет Юля работала на hromadske журналисткой, редактором, а в 2019-2021 гг. возглавляла медиа. До этого она работала на телеканале TVi (2010-2013), а также на Первом Национальном телеканале (2008-2010, сегодня – Суспільне), откуда уволилась из-за проявлений цензуры со стороны администрации президента Януковича.

"У нас стоят достаточно амбициозные цели по созданию новых ценностей для наших читателей, для достижения которых нужно пересмотреть текущие бизнес-процессы редакции, кросс-функциональные процессы, развивать правильные компетенции для современного СМИ, – делится планами Дмитрий Бондаренко. – Конечно, в первую очередь Юля познакомится со всей командой. Мы проведём ряд стратегических сессий для синхронизации и актуализирования наших стратегических задач и операционных планов. У нас активно идёт работа по подготовке к запуску PayWall. Мы работаем над новыми центрами монетизации и дополнительными ценностями для наших читателей, и стейкхолдеров. Одна из важнейших задач – продолжение развития контента, что является основой нашего дела. Также у нас есть ряд внутренних задач над которыми нужно работать".

"В моих планах – сохранить качество журналистики LIGA.net и донести эту ценность до аудитории. Я вижу LIGA.net прогрессивным и смелым медиа, которое остается приверженным журналистским стандартам и имеет безупречную экспертизу в темах бизнеса, финансов, технологий и политики. Экспертизу, за которую читатели готовы платить", – заявила главная редактор Юлия Банкова.

Ранее должность главного редактора занимал Борис Давыденко.

"Для меня большая честь, что я был частью такой выдающейся команды журналистов. Вместе мы смогли сделать почти все, что было запланировано три года назад. Решение уйти с должности главного редактора принято мной в первой половине 2021-го: Ligamedia стала устойчивой, систематично развивающейся компанией, и ей нужен редактор с соответствующим набором навыков", – ранее прокомментировал Борис завершение работы в Ligamedia.

LIGA.net – общенациональное информационное интернет-издание, неизменный лидер по достоверности информации и соблюдению журналистских стандартов согласно данным мониторинга ИМИ. Сегодня среднемесячная аудитория LIGA.net составляет около 7 млн читателей (данные Google Analytics).

Ligamedia – независимая компания, управляющая информационным агентством ЛІГАБізнесІнформ, порталом LIGA.net, а также рекламным агентством ADLOVE. Является частью Группы Компаний "ЛИГА".

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liga.net Юлия Банкова
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