За фиктивную группу инвалидности волонтер просил $11 000 у знакомого – прокуратура
В Днепропетровской области правоохранители заявили о разоблачении волонтера, который за взятку обещал знакомому "решить вопрос" с присвоением группы инвалидности. Об этом сообщила областная прокуратура.
По данным следствия, фигурант предложил знакомому за $11 000 повлиять на решение членов врачебной комиссии по присвоению ему фиктивной группы инвалидности, которая позволила бы военнообязанному получить отсрочку от мобилизации.
Правоохранители отмечают, что им удалось зафиксировать факт передачи этой суммы:
В ходе обысков были изъяты документация, деньги и мобильные телефоны.
Фигурант получил подозрение в получении взятки для себя за влияние на принятие решения должностным лицом. Максимально ему грозит пять лет тюрьмы.
Прокурор направил ходатайство по избранию меры пресечения фигуранту.
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- Министр здравоохранения сообщил, что правоохранители передали его ведомству более 2000 дел о возможных фальшивых инвалидностях, выданных МСЭК, уже отменено около 200 таких решений.