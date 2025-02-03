За фіктивну групу інвалідності дніпропетровський волонтер просив $11 000 у знайомого – прокуратура
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

На Дніпропетровщині правоохоронці заявили про викриття волонтера, котрий за хабар обіцяв знайомому "вирішити питання" з присвоєнням групи інвалідності. Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, фігурант запропонував знайомому за $11 000 вплинути на рішення членів лікарської комісії стосовно присвоєння йому фіктивної групи інвалідності, котра дозволила б військовозобов'язаному отримати відстрочення від мобілізації.

Правоохоронці зауважують, що їм вдалося зафіксувати факт передавання цієї суми:

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Під час обшуків були вилучені документація, гроші та мобільні телефони.

Фігурант отримав підозру в одержанні хабаря для себе за вплив на прийняття рішення посадовцем. Максимально йому загрожує п'ять років тюрми.

Прокурор скерував клопотання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту.

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