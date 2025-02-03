За фіктивну групу інвалідності дніпропетровський волонтер просив $11 000 у знайомого – прокуратура
На Дніпропетровщині правоохоронці заявили про викриття волонтера, котрий за хабар обіцяв знайомому "вирішити питання" з присвоєнням групи інвалідності. Про це повідомила обласна прокуратура.
За даними слідства, фігурант запропонував знайомому за $11 000 вплинути на рішення членів лікарської комісії стосовно присвоєння йому фіктивної групи інвалідності, котра дозволила б військовозобов'язаному отримати відстрочення від мобілізації.
Правоохоронці зауважують, що їм вдалося зафіксувати факт передавання цієї суми:
Під час обшуків були вилучені документація, гроші та мобільні телефони.
Фігурант отримав підозру в одержанні хабаря для себе за вплив на прийняття рішення посадовцем. Максимально йому загрожує п'ять років тюрми.
Прокурор скерував клопотання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту.
- Державне бюро розслідувань за 2024 рік викрило 120 посадовців, які незаконно переправляли українців за кордон.
- Міністр охорони здоров'я повідомив, що правоохоронці передали його відомству понад 2000 справ щодо можливих фальшивих інвалідностей, виданих МСЕК, вже скасовано майже 200 таких рішень.