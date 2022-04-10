За сегодняшний день гумкоридорами удалось перевезти 2 824 украинца – Верещук

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала результаты работы 9 гуманитарных коридоров, действовавших 10 апреля.

Она сообщила, что гумкоридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 2622 человека.

В частности, из Мариуполя – 213 человек. Еще 2409 украинцев доехали из городов Запорожской области, таких как Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.

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По информации вице-премьер-министра, колонны автобусов, которые утром 10 апреля выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживают оккупационные войска на блокпосте в Васильевке.

Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной в Луганской области удалось эвакуировать 202 человека.

Российские оккупанты пытаются завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. В частности, перегруппируют войска, наращивают системы управления и материально-технического обеспечения войск, говорится в данных Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 10 апреля.

Уляна Букатюк

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