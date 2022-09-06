Заместитель гауляйтера Сальдо получила подозрение в коллаборационизме

Прокуратура заочно сообщила о подозрении в коллаборационизме заместителю главы оккупационной администрации в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, в июне жительница Донецкой области, находясь на временно оккупированной территории Херсонской области, согласилась на сотрудничество с оккупационной властью.

Ее назначили так называемым "заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области" в области цифровизации и социальной политики.

Подозреваемая занималась запуском российских радиостанций и мобильных операторов в оккупированной области. Также женщина руководила открытием новых отделений Пенсионного фонда и почты, Центра занятости для привлечения местного населения к работе под флагом страны-агрессора России.

Правоохранители отметили, что ей заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.

В апреле оккупанты назначили главным гауляйтером Херсонской области Владимира Сальдо. В Украине арестовали активы компании херсонского коллаборанта Сальдо.

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Наталія Фреїк

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