Зеленский: Трамп приглашал на инаугурацию, но мы бы не смогли встретиться лично

"Но я считаю, что нам просто нужно время, чтобы сесть и поговорить о том, как закончить войну", – отметил президент

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп приглашал его на свою инаугурацию. В то же время ему было бы "не очень уместно" приезжать, поскольку в тот день Трамп бы не имел времени для личной встречи, рассказал глава государства в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Президент Трамп пригласил меня на инаугурацию, но он пригласил меня в очень общих чертах, как, возможно, и других лидеров. Я не знаю, кого он пригласил лично или любым другим способом. Но я считаю, что нам просто нужно время, чтобы сесть и поговорить о том, как окончить войну", – заявил Зеленский.

По мнению президента, во время инаугурации у американского лидера были собственные вопросы в повестке дня, и эта дата, возможно, является одной из важнейших в жизни Трампа и народа США.

Глава государства считает, что ему было бы "не очень уместно" приезжать в этот день, и что у американского президента не было бы времени на личную встречу.

На пресс-конференции в декабре 2024-го Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но в месте с тем отметил: "Если он [Зеленский] захочет приехать, я хотел бы, чтобы он приехал".

Традиционно иностранных лидеров не приглашают на инаугурацию, поскольку в США это воспринимается как внутриполитическое событие. Трамп стал первым главой США за более чем столетие, кто прислал такие приглашения. Среди прочих, в мероприятии приняли участие идеологически близкие лидеру США итальянский премьер Мелони и глава Аргентины Милей.

Также Трамп приглашал на инаугурацию главу Китая Си Цзиньпиня, но тот направил своего вице-президента.