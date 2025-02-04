Зеленський: Трамп запрошував на інавгурацію, але ми б не змогли зустрітися особисто

"Але я вважаю, що нам просто потрібен час, аби сісти й поговорити про те, як закінчити війну", – зазначив президент

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп запрошував його на свою інавгурацію. Водночас йому було б "не дуже доречно" приїздити, оскільки у той день Трамп би не мав часу для особистої зустрічі, розповів голова держави в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

"Президент Трамп запросив мене на інавгурацію, але він запросив мене у дуже загальних рисах, як, можливо, й інших лідерів. Я не знаю, кого він запросив особисто або у будь-який інших спосіб. Але я вважаю, що нам просто потрібен час, аби сісти й поговорити про те, як закінчити війну", – заявив Зеленський.

На думку президента, під час інавгурації американський лідер мав власні питання у порядку денному, й ця дата, можливо, є однією з найважливіших у житті Трампа та народу США.

Голова держави вважає, що йому було б "не дуже доречно" приїздити у цей день, й що в американського президента не було б часу на особисту зустріч.

На пресконференції у грудні 2024-го Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на інавгурацію, але водночас зазначив: "Якщо він [Зеленський] захоче приїхати, я хотів би, щоб він приїхав".

Традиційно іноземних лідерів не запрошують на інавгурацію, оскільки у США це сприймається як внутрішньополітична подія. Трамп став першим головою США за понад століття, хто надіслав такі запрошення. Серед інших, у заході взяли участь ідеологічно близькі лідеру США італійська прем'єрка Мелоні та очільник Аргентини Мілей.

Також Трамп запрошував на інавгурацію голову Китаю Сі Цзіньпіня, але той надіслав свого віцепрезидента.