Зеленский о руководстве России: Они там не сумасшедшие, они убивают нас сознательно

Президент Владимир Зеленский считает, что руководство России создало в обществе атмосферу ненависти к Украине, в которой нет места альтернативным точкам зрения, и само в нее попало.

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"Они создали это для общества и сами туда попали", – сказал Зеленский в интервью австралийскому 9 News, отвечая на вопрос, не считает ли он, что Путин стал заложником собственных иллюзий или сошел с ума, решив напасть на Украину.

"Я не уверен, что они там сошли с ума. Не так легко сказать, что они ни при чем, потому что [якобы] сошли с ума, потому что приказы отдают не они, а уже другие люди, не совсем адекватные. Я считаю, что они понимают, что делают. Они создали этот мир, в котором они убивают нас и никого не воспринимают, если у него другое мнение", – сказал президент Украины.

При этом он подчеркнул, что не понимает, как можно относиться даже к врагу с такой жестокостью, как это делают россияне.

"Даже если вы нашли в себе силы делать такое с военными, отрубая им конечности, даже отрубленные головы были, почему к гражданским?" – сказал Зеленский.

Он назвал российскую армию "трусливыми варварами", которые не только жестко убивают военных и гражданских, но и бросают собственных убитых. "Они же их не хоронили, не забирали. Они и раненых не забирали. Они убегали. Это просто трусливые варвары. Бросали своих людей, чтобы забрать стиральные машины", – сказал Зеленский.

Говоря о возможности применения Россией ядерного оружия против Украины, Зеленский сказал, что не может дать гарантии, что этого не произойдет.

"Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства Российской Федерации, как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие. Я не могу сказать на 100%, что нет, они не будут использовать или будут. Потому что иногда мне кажется, они что-то делают, не понимая результатов. Или понимают результаты, но им все равно. Самые плохие люди – которым все равно", – сказал Зеленский.

14 апреля Верховная Рада признала действия России на Украине геноцидом украинского народа.

Андрей Водяный

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