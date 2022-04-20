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Зеленский встретился с Мишелем: обсудили санкции и критерии вступления в ЕС

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20.04.2022, 17:53
Зеленский встретился с Мишелем: обсудили санкции и критерии вступления в ЕС - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в среду встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, прибывшим в Киев с визитом. Об этом сообщается в соцсетях президента Украины.

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"Большой друг Украины президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Обсудили санкции против России, оборонную и финансовую поддержку нашего государства и ответы для анкеты по соответствию критериям ЕС", – сказано в сообщении.

Несколько дней назад стало известно, что Украина заполнила специальную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Далее Еврокомиссия будет готовить соответствующую рекомендацию, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства.

Украина ожидает предоставления ей статуса страны-кандидата членства в ЕС на заседании Европейского совета в июне.

Андрей Водяный
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Владимир Зеленский Шарль Мишель
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