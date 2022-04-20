Зеленский встретился с Мишелем: обсудили санкции и критерии вступления в ЕС

Президент Владимир Зеленский в среду встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, прибывшим в Киев с визитом. Об этом сообщается в соцсетях президента Украины.

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"Большой друг Украины президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Обсудили санкции против России, оборонную и финансовую поддержку нашего государства и ответы для анкеты по соответствию критериям ЕС", – сказано в сообщении.

Великий друг України – Президент Європейської ради Шарль Мішель @eucopresident сьогодні у Києві. Обговорили санкції проти Росії, оборонну та фінансову підтримку нашої держави й відповіді для анкети щодо відповідності критеріям ЄС. Дякую за змістовну зустріч і солідарність з народом! pic.twitter.com/luZDNxbmcc — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2022

Несколько дней назад стало известно, что Украина заполнила специальную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Далее Еврокомиссия будет готовить соответствующую рекомендацию, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства.

Украина ожидает предоставления ей статуса страны-кандидата членства в ЕС на заседании Европейского совета в июне.

Перед встречей с Зеленским Шарль Мишель в сопровождении первой вице-премьера Ольги Стефанишиной побывал в разбомбленной Бородянке .

Андрей Водяный

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