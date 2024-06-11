10 полезных YouTube-каналов для развития английского языка

Любите проводить время за просмотром роликов на YouTube?

А знали ли вы, что с помощью этой социальной сети можно эффективно совершенствовать английский?

Просмотр видео поможет улучшить восприятие на слух и произношение, обогатить вокабуляр и узнать, как в разных контекстах используются грамматические структуры. А написание и прочтение комментариев будет способствовать улучшению writing и reading.

Поэтому сегодня делимся подборкой 10 YouTube-каналов, которые собрали специалисты образовательного центра Grade Education Centre.

YouTube-каналы для изучения английского

Для начала обязательно сохраните каналы, главная цель которых улучшение вашего уровня языка!

1. engVid: Learn English — канал, объединяющий большое количество преподавателей — каждый из них имеет свои образовательные видео. Выбирайте того, кто больше всего нравится и изучайте язык вместе с ним!

2. Learn English with EnglishClass101.com — понятные и доступные уроки, а также дополнительные материалы, которые можно скачать бесплатно.

3. VOA Learning English — изучение языка с помощью новостей, освещения важных общественных событий и подкастов. На каждом видео присутствуют англоязычные субтитры.

Англоязычные YouTube-каналы для детей

STEVE AND MAGGIE — парень Стив и ворона Мэгги рассказывают детям увлекательные истории и посещают самые разнообразные места: джунгли, пикник и даже вечеринку на Хэллоуин.

Peppa Pig — Official Channel — изучение English с помощью любимого мультфильма. Свинка Пепа употребляет простой и понятный английский, поэтому канал точно пригодится для интересного усвоения языка.

Развлекательные YouTube-каналы для подростков и взрослых

Kara and Nate — супруги путешествуют по миру и показывают разнообразные культуры, красивые пейзажи и экзотические места.

Vsauce — научно-популярный канал, который рассказывает о том, как работает все вокруг — от физики до психологии.

Marques Brownlee (MKBHD) — обзор гаджетов, технологий и инновационных решений.

Tasty — "вкусный" канал с простыми кулинарными рецептами, лайфхаками и нестандартными решениями.

MrBeast — самый популярный американский ютубер, который захватывает невероятными квестами, розыгрышами и экспериментами.

Выбирайте канал, который нравится, весело проводите время и изучайте английский!

А если вы хотите провести лето с пользой и комплексно улучшить свои знания English, приглашаем на обучение в Grade Education Centre.