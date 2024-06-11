10 корисних YouTube-каналів для розвитку англійської мови

Полюбляєте проводити час за переглядом роликів на YouTube?

А чи знали ви, що за допомогою цієї соціальної мережі можна ефективно вдосконалювати англійську?

Перегляд відео допоможе поліпшити сприйняття на слух і вимову, збагатити вокабуляр та дізнатись, як в різних контекстах використовуються граматичні структури. А написання та прочитання коментарів сприятиме покращенню writing та reading.

Тож сьогодні ділимось підбіркою 10 YouTube-каналів, які зібрали фахівці освітнього центру Grade Education Centre.

YouTube-канали для вивчення англійської

Для початку обовʼязково збережіть канали, головна мета яких — покращення вашого рівня мови!

1. engVid: Learn English — канал, що обʼєднує велику кількість викладачів — кожен з них має свої освітні відео. Обирайте того, хто найбільше до вподоби та вивчайте мову разом із ним!

2. Learn English with EnglishClass101.com — зрозумілі й доступні уроки, а також додаткові матеріали, які можна завантажити безплатно.

3. VOA Learning English — вивчення мови за допомогою новин, висвітлення важливих суспільних подій та подкастів. У кожному відео є англомовні субтитри.

Англомовні YouTube-канали для дітей

STEVE AND MAGGIE — хлопець Стів та ворона Меггі розповідають дітлахам захопливі історії та відвідують найрізноманітніші місця: джунглі, пікнік та навіть вечірку на Гелловін.

Peppa Pig — Official Channel — вивчення мови за допомогою улюбленого мультфільму. Свинка Пепа говорить простою та зрозумілою англійською, тому канал точно стане в пригоді для цікавого засвоєння мови.

Розважальні YouTube-канали для підлітків та дорослих

Kara and Nate — подружжя подорожує по світу та показує різноманітні культури, красиві пейзажі та екзотичні місця.

Vsauce — науково-популярний канал, який розповідає про те, як працює все навколо — від фізики до психології.

Marques Brownlee (MKBHD) — огляд гаджетів, технологій та інноваційних рішень.

Tasty — "смачний" канал із простими кулінарними рецептами, лайфхаками та нестандартними рішеннями.

MrBeast — найпопулярніший американський ютубер, який захоплює неймовірними квестами, розіграшами та експериментами.

Обирайте канал, який до вподоби, весело проводьте час та вивчайте англійську!

А якщо ви бажаєте провести літо з користю та комплексно покращити свої знання English, запрошуємо на навчання у Grade Education Centre.