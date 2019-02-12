28 февраля MMR проведет PR-марафон #7: наш.бренд.кризис

2018-й оказался урожайным на репутационные кризисы и PR-провалы: плагиат главного редактора Vogue UA, скандал с GoodWine и «Цитрусом» и KFC война с экс-сотрудниками Atlantic Group и много других.

Поэтому 28 февраля MMR собирает в Atlas ведущих специалистов по антикризисным коммуникациям и репутационному менеджменту, которые расскажут об эффективном антикризе на успешных и провальных примерах, дадут методичку по выходу из репутационного пике, а также обсудят состояние и перспективы украинского коммуникационного рынка.

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Среди спикеров: Директор по корпоративным коммуникациям «Укртелеком» Михаил Шуранов, Директор по коммуникациям НАК «Нафтогаз Украина» Алена Осмоловская, Директор по коммуникациям «Укргазвидобування» Владимир Гайдаш, Глава отдела корпоративных коммуникаций «Укрэнерго» Татьяна Почепцова-Орленко, Вице-президент «Укрнафта» Роман Ильто, Директор Департамента информации и общественных коммуникаций Национального банка Украины Наталия Бондаренко и другие.

Также на мероприятии выступит Дмитрий Кулеба, Посол Украины при Совете Европы, который расскажет о построении и управлении имиджем страны дома и в мире, а после доклада он презентует свою книгу «Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот». Гости PR-марафона #7 смогут одними из первых купить книги с автографом Дмитрия Кулебы.

После марафона состоится церемония награждения X-Ray Marketing Awards.

Программа и билеты по ссылке: http://bit.ly/2HeXO6y