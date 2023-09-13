5 причин использовать подставку для ноутбука

Зачем нужна настольная подставка для ноутбука

Если ты прямо сейчас работаешь за ноутбуком, проведи небольшой эксперимент. Сядь прямо, расправив спину, плечи, шею. Возьми открытый девайс в руки и подними так, чтобы верхняя часть экрана оказалась на уровне глаз. Подержи несколько секунд.

Чувствуешь, как удобно стало смотреть? Не нужно сутулиться, вытягивать шею, наклоняться. Представь, насколько легче будет проводить часы за столом в таком положении! К счастью, держать гаджет в руках не надо, ведь для этого существует подставка для ноутбука.

Преимущества использования подставки для ноутбука

Когда ты работаешь за лэптопом, то можешь настроить только угол наклона экрана. Поскольку высоту расположения девайса никак не изменить, твой взгляд постоянно направлен вниз. Как результат, значительно ухудшается осанка, возникает боль в спине, портится зрение, падает производительность. Использование эргономичной подставки под ноутбук позволит:

Уменьшить нагрузку на шею. Подняв девайс на удобную высоту, тебе больше не придется выгибаться, чтобы смотреть в экран. Это снимет ощущение дискомфорта в шее, которое возникает из-за ее постоянного перенапряжения. Прекратить сутулиться. Избавившись от потребности наклоняться вперед к экрану, ты сможешь сидеть, держа спину прямо, а плечи – расслабленными. Такое комфортное положение поможет поддерживать осанку. Освободить дополнительное пространство. Подставка для ноутбука на стол приподнимает его над рабочей поверхностью, создавая место под девайсом для хранения нужных во время работы вещей. Облегчить дискомфорт в спине. Начав сидеть ровно, ты снимешь лишнее напряжение с мышц, что позволит лучше чувствовать себя во время длительного пребывания за компьютером. Повысить собственную продуктивность. Когда ты сидишь в правильном положении, тебе не приходится отвлекаться на дискомфорт в шее и спине, что позволяет легче фокусироваться на своих задачах.

Есть еще и дополнительный положительный эффект – эстетическая привлекательность. Например, подставки от Eversolid изготовлены из натурального дерева, поэтому украсят любой интерьер. Если тебе приятно смотреть на свое рабочее место, это само по себе будет поднимать настроение и производительность.

Чем можно заменить подставку под ноутбук?

Узнав, какие преимущества дает использование настольной подставки, возникает логичный вопрос: а можно ли как-то ее заменить? На самом деле вариантов поднять лэптоп на комфортную высоту немного.

Теоретически можно поставить девайс на стопку книг или коробку, но это решение не позволит комфортно работать, ведь:

места на столе станет еще меньше

ноутбук будет все время скользить

конструкция будет выглядеть неэстетично

повысится риск падения и повреждения девайса

Один раз установив качественную подставку под ноутбук на свой рабочий стол, ты сможешь пользоваться ею годами. Такая инвестиция в собственный комфорт непременно оправдает себя, повысив твою продуктивность.