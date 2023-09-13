5 причин использовать подставку для ноутбука

Если ты прямо сейчас работаешь за ноутбуком, проведи небольшой эксперимент. Сядь прямо, расправив спину, плечи, шею. Возьми открытый девайс в руки и подними так, чтобы верхняя часть экрана оказалась на уровне глаз. Подержи несколько секунд.
Чувствуешь, как удобно стало смотреть? Не нужно сутулиться, вытягивать шею, наклоняться. Представь, насколько легче будет проводить часы за столом в таком положении! К счастью, держать гаджет в руках не надо, ведь для этого существует подставка для ноутбука.
Когда ты работаешь за лэптопом, то можешь настроить только угол наклона экрана. Поскольку высоту расположения девайса никак не изменить, твой взгляд постоянно направлен вниз. Как результат, значительно ухудшается осанка, возникает боль в спине, портится зрение, падает производительность. Использование эргономичной подставки под ноутбук позволит:
Есть еще и дополнительный положительный эффект – эстетическая привлекательность. Например, подставки от Eversolid изготовлены из натурального дерева, поэтому украсят любой интерьер. Если тебе приятно смотреть на свое рабочее место, это само по себе будет поднимать настроение и производительность.
Узнав, какие преимущества дает использование настольной подставки, возникает логичный вопрос: а можно ли как-то ее заменить? На самом деле вариантов поднять лэптоп на комфортную высоту немного.
Теоретически можно поставить девайс на стопку книг или коробку, но это решение не позволит комфортно работать, ведь:
Один раз установив качественную подставку под ноутбук на свой рабочий стол, ты сможешь пользоваться ею годами. Такая инвестиция в собственный комфорт непременно оправдает себя, повысив твою продуктивность.