5 причин використовувати підставку для ноутбука

Навіщо потрібна настільна підставка для ноутбука

Якщо ти прямо зараз працюєш за ноутбуком, проведи невеличкий експеримент. Сядь прямо, розправивши спину, плечі, шию. Візьми відкритий девайс до рук та підійми так, щоб верхня частина екрану опинилася на рівні очей. Потримай декілька секунд.

Відчуваєш, як зручно стало дивитися? Не потрібно сутулитися, витягувати шию, нахилятися. Уяви, наскільки легше буде проводити години за столом в такому положенні! На щастя, тримати гаджет в руках не треба, адже для цього існує підставка для ноутбука.

Переваги використання підставки для ноутбука

Коли ти працюєш за лептопом, то можеш налаштувати тільки кут нахилу екрану. Оскільки висоту розташування девайсу ніяк не змінити, твій погляд постійно направлений вниз. Як результат, значно погіршується постава, виникає біль в спині, псується зір, падає продуктивність. Використання ергономічної підставки під ноутбук дасть змогу:

Зменшити навантаження на шию. Піднявши девайс на зручну висоту, тобі більше не доведеться вигинатися, щоб дивитися в екран. Це зніме відчуття дискомфорту в шиї, яке виникає через її постійне перенапруження. Припинити сутулитися. Позбувшись потреби нахилятися вперед до екрану, ти зможеш сидіти, тримаючи спину прямо, а плечі – розслабленими. Таке комфортне положення допоможе підтримувати поставу. Звільнити додатковий простір. Підставка для ноутбука на стіл піднімає його над робочою поверхнею, створюючи місце під девайсом для зберігання потрібних під час роботи речей. Полегшити дискомфорт в спині. Почавши сидіти рівно, ти знімеш зайву напругу з м’язів, що дозволить краще почувати себе під час тривалого перебування за комп’ютером. Підвищити власну продуктивність. Коли ти сидиш в правильному положенні, тобі не доводиться відволікатися на дискомфорт в шиї та спині, що дозволяє легше фокусуватися на своїх задачах.

Є ще й додатковий позитивний ефект – естетична привабливість. Наприклад, підставки від Eversolid виготовлені з натурального дерева, тож прикрасять будь-який інтер’єр. Якщо тобі приємно дивитися на своє робоче місце, це саме по собі підніматиме настрій та продуктивність.

Чим можна замінити підставку під ноутбук?

Дізнавшись, які переваги дає використання настільної підставки, виникає логічне запитання: а чи можна якось її замінити? Насправді варіантів підняти лептоп на комфортну висоту небагато.

Теоретично можна поставити девайс на гору книжок або коробку, але це рішення не дозволить комфортно працювати, адже:

місця на столі стане ще менше

ноутбук буде весь час ковзати

конструкція виглядатиме неестетично

підвищиться ризик падіння та пошкодження девайсу

Один раз встановившити якісну підставку під ноутбук на свій робочий стіл, ти зможеш користуватися нею роками. Така інвестиція у власний комфорт неодмінно виправдає себе, підвищивши твою продуктивність.