5 причин використовувати підставку для ноутбука

Якщо ти прямо зараз працюєш за ноутбуком, проведи невеличкий експеримент. Сядь прямо, розправивши спину, плечі, шию. Візьми відкритий девайс до рук та підійми так, щоб верхня частина екрану опинилася на рівні очей. Потримай декілька секунд.
Відчуваєш, як зручно стало дивитися? Не потрібно сутулитися, витягувати шию, нахилятися. Уяви, наскільки легше буде проводити години за столом в такому положенні! На щастя, тримати гаджет в руках не треба, адже для цього існує підставка для ноутбука.
Коли ти працюєш за лептопом, то можеш налаштувати тільки кут нахилу екрану. Оскільки висоту розташування девайсу ніяк не змінити, твій погляд постійно направлений вниз. Як результат, значно погіршується постава, виникає біль в спині, псується зір, падає продуктивність. Використання ергономічної підставки під ноутбук дасть змогу:
Є ще й додатковий позитивний ефект – естетична привабливість. Наприклад, підставки від Eversolid виготовлені з натурального дерева, тож прикрасять будь-який інтер’єр. Якщо тобі приємно дивитися на своє робоче місце, це саме по собі підніматиме настрій та продуктивність.
Дізнавшись, які переваги дає використання настільної підставки, виникає логічне запитання: а чи можна якось її замінити? Насправді варіантів підняти лептоп на комфортну висоту небагато.
Теоретично можна поставити девайс на гору книжок або коробку, але це рішення не дозволить комфортно працювати, адже:
Один раз встановившити якісну підставку під ноутбук на свій робочий стіл, ти зможеш користуватися нею роками. Така інвестиція у власний комфорт неодмінно виправдає себе, підвищивши твою продуктивність.