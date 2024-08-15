7 ключевых критериев успешного выбора курсов тестировщика для новичков

Составили краткий чек-лист, который поможет вам выбрать наиболее качественный вариант для обучения.

Минимальный годовой доход начинающего специалиста в области тестирования составляет $70 000. Далеко не каждому QA-инженеру нужно знать языки программирования. При этом профессия востребована на рынке труда, а выполнять свои рабочие обязанности можно в удаленном формате из любой точки мира. Чтобы воспользоваться преимуществами направления, достаточно закончить хорошие курсы и овладеть навыками для успешного прохождения собеседования в международную компанию.

Как выбрать хорошие курсы тестировщика новичку в IT

Мы составили краткий чек-лист, который поможет вам выбрать наиболее качественный вариант для обучения.

Изучите программу. Внимательно просмотрите, какие модули и темы будут рассматриваться и что вы будете уметь после учебы. Можно параллельно просмотреть вакансии на должность junior тестировщика и сравнить требования работодателей с программой курса. Обратите внимание, что курс QA Automation объемнее, чем QA Manual. Также некоторые курсы предлагают обучение автоматизированному тестированию, включая в программу ручное – это большой плюс для карьеры. Узнайте, кто преподаватели. Программисты практики смогут дать не просто полезную, но и актуальную информацию. Они делятся опытом и знаниями, которые высоко ценятся в области уже сейчас. Дополнительный плюс – если они же проверяют домашние задания и дают фидбек. Убедитесь, что вам подходит формат обучения. Есть хорошие курсы офлайн, но они не всегда проходят по удобному графику. Отнимает время и дорога. Онлайн обучение обычно проходит в удобное для студентов время, а иногда предоставляется запись уроков, которую можно пересмотреть. Проверьте, что на курсе вы получите максимум практических навыков. Очень важно, чтобы программа состояла не только из теории. Убедитесь, что на курсах вы получите технические навыки и научитесь тестировать ПО самостоятельно, а не по учебнику. Узнайте, предлагается ли помощь с трудоустройством. Хороший знак, когда школы программирования помогают студентам проходить собеседования и подсказывают с оформлением резюме. Уточните о сертификате по окончании обучения. Дополнительный плюс – когда после выпуска вы получите документ, подтверждающий компетенцию.

Курсы ручного и автоматизированного тестирования в школе PASV

В школе программирования PASV вы можете пройти курсы тестировшика онлайн со стажировкой на коммерческом американском проекте. Вашими преподавателями будут программисты-практики из Америки и Европы. На курсе предусмотрено много домашних заданий с обратной связью. Дополнительным бонусом от PASV является:

помощь с трудоустройством в международную компанию;

возможность бесплатного обучения одного из супругов;

после окончания обучения вы получите сертификат, повышающий шансы успешного трудоустройства.

Узнать больше о курсе, программе, стоимости можно на сайте школы PASV.