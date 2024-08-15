7 ключевых критериев успешного выбора курсов тестировщика для новичков
Минимальный годовой доход начинающего специалиста в области тестирования составляет $70 000. Далеко не каждому QA-инженеру нужно знать языки программирования. При этом профессия востребована на рынке труда, а выполнять свои рабочие обязанности можно в удаленном формате из любой точки мира. Чтобы воспользоваться преимуществами направления, достаточно закончить хорошие курсы и овладеть навыками для успешного прохождения собеседования в международную компанию.
Как выбрать хорошие курсы тестировщика новичку в IT
Мы составили краткий чек-лист, который поможет вам выбрать наиболее качественный вариант для обучения.
- Изучите программу. Внимательно просмотрите, какие модули и темы будут рассматриваться и что вы будете уметь после учебы. Можно параллельно просмотреть вакансии на должность junior тестировщика и сравнить требования работодателей с программой курса. Обратите внимание, что курс QA Automation объемнее, чем QA Manual. Также некоторые курсы предлагают обучение автоматизированному тестированию, включая в программу ручное – это большой плюс для карьеры.
- Узнайте, кто преподаватели. Программисты практики смогут дать не просто полезную, но и актуальную информацию. Они делятся опытом и знаниями, которые высоко ценятся в области уже сейчас. Дополнительный плюс – если они же проверяют домашние задания и дают фидбек.
- Убедитесь, что вам подходит формат обучения. Есть хорошие курсы офлайн, но они не всегда проходят по удобному графику. Отнимает время и дорога. Онлайн обучение обычно проходит в удобное для студентов время, а иногда предоставляется запись уроков, которую можно пересмотреть.
- Проверьте, что на курсе вы получите максимум практических навыков. Очень важно, чтобы программа состояла не только из теории. Убедитесь, что на курсах вы получите технические навыки и научитесь тестировать ПО самостоятельно, а не по учебнику.
- Узнайте, предлагается ли помощь с трудоустройством. Хороший знак, когда школы программирования помогают студентам проходить собеседования и подсказывают с оформлением резюме.
- Уточните о сертификате по окончании обучения. Дополнительный плюс – когда после выпуска вы получите документ, подтверждающий компетенцию.
Курсы ручного и автоматизированного тестирования в школе PASV
В школе программирования PASV вы можете пройти курсы тестировшика онлайн со стажировкой на коммерческом американском проекте. Вашими преподавателями будут программисты-практики из Америки и Европы. На курсе предусмотрено много домашних заданий с обратной связью. Дополнительным бонусом от PASV является:
- помощь с трудоустройством в международную компанию;
- возможность бесплатного обучения одного из супругов;
- после окончания обучения вы получите сертификат, повышающий шансы успешного трудоустройства.
Узнать больше о курсе, программе, стоимости можно на сайте школы PASV.