7 ключових критеріїв успішного вибору курсів тестувальника для новачків

Склали короткий чек-лист, який допоможе вам вибрати найякісніший варіант для навчання.

Мінімальний річний дохід фахівця-початківця в галузі тестування становить $70 000. Далеко не кожному QA-інженеру потрібно знати мови програмування. При цьому професія потрібна на ринку праці, а виконувати свої робочі обов'язки можна у віддаленому форматі з будь-якої точки світу. Щоб скористатися перевагами напряму, достатньо закінчити хороші курси та опанувати навички для успішного проходження співбесіди в міжнародну компанію.

Як вибрати хороші курси тестувальника новачку в IT

Ми склали короткий чек-лист, який допоможе вам вибрати найякісніший варіант для навчання.

Вивчіть програму. Уважно перегляньте, які модулі та теми будуть розглядатися і що ви вмітимете після навчання. Можна паралельно переглянути вакансії на посаду junior тестувальника та порівняти вимоги роботодавців із програмою курсу. Зверніть увагу, що курс QA Automation більший, ніж QA Manual. Також деякі курси пропонують навчання автоматизованому тестуванню, включаючи програму ручне – це великий плюс для кар'єри. Дізнайтесь, хто викладачі. Програмісти практики зможуть надати не просто корисну, а й актуальну інформацію. Вони діляться досвідом та знаннями, які високо цінуються в області вже зараз. Додатковий плюс – якщо вони перевіряють домашні завдання і дають фідбек. Переконайтеся, що вам підходить формат навчання. Є хороші курси офлайн, але вони не завжди проходять за зручним графіком. Забирає час та дорога. Онлайн навчання зазвичай відбувається у зручний для студентів час, а іноді надається запис уроків, який можна переглянути. Перевірте, що на курсі ви отримаєте максимум практичних навичок. Дуже важливо, щоб програма складалася не лише з теорії. Переконайтеся, що на курсах ви отримаєте технічні навички та навчитеся тестувати ПЗ самостійно, а не за підручником. Дізнайтесь, чи пропонується допомога з працевлаштуванням. Хороший знак, коли школи програмування допомагають студентам проходити співбесіди та підказують з оформленням резюме. Уточніть сертифікат після закінчення навчання. Додатковий плюс – коли після випуску ви отримаєте документ, що підтверджує компетенцію.

Курси ручного та автоматизованого тестування у школі PASV

У школі програмування PASV ви можете пройти курсы тестировщика онлайн зі стажуванням на комерційному американському проєкті. Вашими викладачами будуть програмісти-практики з Америки та Європи. На курсі передбачено багато домашніх завдань зі зворотним зв'язком. Додатковим бонусом від PASV є:

допомога з працевлаштуванням у міжнародну компанію;

можливість безкоштовного навчання одного з подружжя;

після закінчення навчання ви отримаєте сертифікат, який підвищує шанси на успішне працевлаштування.

Дізнатися більше про курс, програму, вартість можна на сайті школи PASV.