9 ТОП инструментов арбитражника трафика Gagarin.Partners

Каждый начинающий арбитражник ищет пути упрощения заработка по CPA/CPL моделям. Мы подобрали для вас те инструменты, которые помогут заработать в интернете при минимальной ручной работе. Сразу начинайте лить трафик на офферы проверенной партнёрки Гагарин Партнерс.

Инструменты для «подглядывания» за работой конкурентов

Для улучшения своей работы любой арбитражник начинает присматриваться за группами и рекламой конкурентов и более маститых мастеров. Тут и подоспели инструменты в помощь:

● SpyOver – просмотр тизерных сообщений по гео.

Цена за месяц: 150 долларов

● Semrush – анализатор сайта-конкурента по разным параметрам. Сервис на «плаву» более 10 лет.

Цена: 100 долларов за месяц

Топ инструмент: Tracker

Такие инструменты проводят фильтрацию ботов и некачественного трафика. Кроме этих функций есть еще и дополнительные, например, облако шаблонов с удобным интерфейсом.

● AdsBridge – облако для шаблонов.

Цена: 100 долларов в месяц

● Keitaro – интегрирует редирект.

Цена 25 долларов в месяц

Анализ аудитории

Для быстрого определения ЦА на сайте были и придуманы эти инструменты, которые упрощают работу арбитражнику.

● Livedune – можно просматривать данные с Ютуб не своих страниц.

Цена: 150 долларов в месяц

● Target Hunter – можно составить базу активным пользователей, зайдя на странички пользователей в Инстаграм.

Цена: 5 долларов в неделю

Инструменты для упрощения работы с Вконтакте

● AdSpoiler –анализирует всю вашу статисту с групп VK.

Цена: 10 долларов в месяц

● AllSocial – демонстрация охвата, статистики, как в группах, так и с личных страниц. Хорошо для работы с блогерами.

Цена: free

Инструмент для Facebook. Топ офферы с фейсбук на GAGARIN.PARTNERS

● Amplifr – смотрит в какое время ваша аудитория совершала действие на сайте, и тем самым дает понять, когда лучше всего запускать рекламу под конкретную аудиторию. Анализ отправляется на почту в виде таблицы.

Цена: 1 стр. за 5 долларов

Дополнительные программы для арбитража трафика

Часто арбитражники заказывают софт под себя: для заливки, проверки и ускорения работы – кому чего не хватает. Но для начала работы в арбитраже большим бонусом будет умение пользоваться перечисленными нами инструментами. Начинайте работать с трафик в в Гагарин Партнерс – там вашим помощником станет персональный менеджер.