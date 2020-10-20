9 знаменитостей, которые зарабатывают на косметике

Подсчитав доходы звезд, издание Forbes объявило Рианну самой богатой певицей мира. Ее состояние – 600 млн долларов. И большую часть заработка знаменитости приносят не гастрольные туры, а сторонние бизнес-проекты и коллаборации. Артистка развивает линию нижнего белья Savage х Fenty и создает капсульные коллекции для Dior, Balmain и Puma. Также R'n'B-дива запустила косметический бренд Fenty Beauty.

Кстати, Рианна не единственная, кто работает над созданием собственной марки косметики. Например, Пэрис Хилтон, добившись успехов в продажах Unicorn Mist Rose Water Spray, расширила линию антивозрастными продуктами. Теперь средства для увядающей кожи, зоны вокруг глаз и декольте помогают фанатам выглядеть так же очаровательно, как и сама звезда. А Хэйли Болдуин выпустила макияжную серию вместе с ModelCo. "The Hailey Baldwin – это все, что я ежедневно использую сама. Мой набор доступен по цене, сочетает качество упаковки и текстур", – отметила модель.

Вот еще несколько знаменитостей, косметические линейки которых пользуются успехом:

Бренд профессиональной косметики Кайли Дженнер оценивают в 400 млн долларов. Звезда реалити-шоу создала марку в 2015 году, начав с запуска помад для визуального увеличения губ. Сейчас в ассортимент входят тени, лайнеры, туши и тональные средства. Эти продукты расхваливают фанаты и визажисты, а сама Кайли считается одной из самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей.

Ким и Хлоя Кардашьян тоже разработали свою линейку, в которой представлены средства по уходу за волосами. Еще в серии Kardashian Beauty Hair есть сухой кондиционер и инструменты для укладки. Их рекомендует сама Джен Аткин – известная стилистка.

Актерская карьера для Евы Мендес теперь не на первом месте. Она – креативный директор по макияжу, занимается выпуском косметики под названием Circa Beauty. На дебютную коллекцию актрису вдохновил классический визаж старого Голливуда: красная помада, стрелки и объемные ресницы.

В июле Леди Гага анонсировала презентацию собственной косметики. "Говорят, красота в глазах смотрящего, но с Haus Laboratories она в том, как мы видим себя сами", – написала звезда в Instagram. Серия представлена эксклюзивно на Amazon и уже пользуется популярностью у любителей ярких, смелых образов.

Глядя на готичные палетки и подводки Kat Von D Beauty, сразу вспоминаешь об американской татуировщице и галеристке Кэт Вон Ди. Средства стойкие, плотные, насыщенные, с яркими пигментированными оттенками. С помощью лайнера легко нарисовать графичные стрелки, тональный крем перекроет даже разноцветные татуировки. Продукция не тестируется на животных, а на самих баночках есть маркировка Vegan & Cruelty Free.

Хотя косметические бренды и приносят знаменитостям доход, большинство все же разрабатывает линейки из-за любви к красоте и качественному макияжу. Звезды вкладывают душу и силы в создание средств. Так получаются неповторимые продукты, которые позволяют поклонникам экспериментировать с образами, совершенствуя стиль и обретая уверенность в себе.