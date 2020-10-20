Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
20.10.2020, 11:27

9 знаменитостей, которые зарабатывают на косметике

9 знаменитостей, которые зарабатывают на косметике - Фото

Хотя косметические бренды и приносят знаменитостям доход, большинство все же разрабатывает линейки из-за любви к красоте и качественному макияжу

Подсчитав доходы звезд, издание Forbes объявило Рианну самой богатой певицей мира. Ее состояние – 600 млн долларов. И большую часть заработка знаменитости приносят не гастрольные туры, а сторонние бизнес-проекты и коллаборации. Артистка развивает линию нижнего белья Savage х Fenty и создает капсульные коллекции для Dior, Balmain и Puma. Также R'n'B-дива запустила косметический бренд Fenty Beauty.

Кстати, Рианна не единственная, кто работает над созданием собственной марки косметики. Например, Пэрис Хилтон, добившись успехов в продажах Unicorn Mist Rose Water Spray, расширила линию антивозрастными продуктами. Теперь средства для увядающей кожи, зоны вокруг глаз и декольте помогают фанатам выглядеть так же очаровательно, как и сама звезда. А Хэйли Болдуин выпустила макияжную серию вместе с ModelCo. "The Hailey Baldwin – это все, что я ежедневно использую сама. Мой набор доступен по цене, сочетает качество упаковки и текстур", – отметила модель.

Вот еще несколько знаменитостей, косметические линейки которых пользуются успехом:

  • Бренд профессиональной косметики Кайли Дженнер оценивают в 400 млн долларов. Звезда реалити-шоу создала марку в 2015 году, начав с запуска помад для визуального увеличения губ. Сейчас в ассортимент входят тени, лайнеры, туши и тональные средства. Эти продукты расхваливают фанаты и визажисты, а сама Кайли считается одной из самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей.

  • Ким и Хлоя Кардашьян тоже разработали свою линейку, в которой представлены средства по уходу за волосами. Еще в серии Kardashian Beauty Hair есть сухой кондиционер и инструменты для укладки. Их рекомендует сама Джен Аткин – известная стилистка.

  • Актерская карьера для Евы Мендес теперь не на первом месте. Она – креативный директор по макияжу, занимается выпуском косметики под названием Circa Beauty. На дебютную коллекцию актрису вдохновил классический визаж старого Голливуда: красная помада, стрелки и объемные ресницы. 

  • В июле Леди Гага анонсировала презентацию собственной косметики. "Говорят, красота в глазах смотрящего, но с Haus Laboratories она в том, как мы видим себя сами", – написала звезда в Instagram. Серия представлена эксклюзивно на Amazon и уже пользуется популярностью у любителей ярких, смелых образов.

  • Глядя на готичные палетки и подводки Kat Von D Beauty, сразу вспоминаешь об американской татуировщице и галеристке Кэт Вон Ди. Средства стойкие, плотные, насыщенные, с яркими пигментированными оттенками. С помощью лайнера легко нарисовать графичные стрелки, тональный крем перекроет даже разноцветные татуировки. Продукция не тестируется на животных, а на самих баночках есть маркировка Vegan & Cruelty Free.

Хотя косметические бренды и приносят знаменитостям доход, большинство все же разрабатывает линейки из-за любви к красоте и качественному макияжу. Звезды вкладывают душу и силы в создание средств. Так получаются неповторимые продукты, которые позволяют поклонникам экспериментировать с образами, совершенствуя стиль и обретая уверенность в себе.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Parfums
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 