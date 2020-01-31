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31.01.2020, 08:00

Аэромышь WeChip W2: трудно потерять и невозможно забыть

Аэромышь WeChip W2: трудно потерять и невозможно забыть - Фото

Выпустив перед новым годом новинку – аэромышь W2, компания WeChip снова доказала, что производит лучшие аэропульты для android-приставок на рынке

Голосовая аэромышь WeChip W2 - это лучший на сегодняшний день пульт для Android TV-боксов и IPTV-приставок, который можно найти в продаже. А благодаря запатентованной уникальной функции поиска потерять аэромышь окажется не под силу даже самому рассеянному человеку.

Выпустив перед новым годом новинку – аэромышь W2, компания WeChip в очередной раз доказала, что производит лучшие аэропульты для android-приставок на рынке. Модель W2 сочетает в себе оптимальные возможности аналогичных пультов, выпускавшихся ранее.

Можно с полной уверенностью сказать, что еще ни один пульт не имел столько полезных функций. Ранее, покупая пульт, всегда приходилось чем-то жертвовать при выборе, но все имели гироскоп (позволяющий перемещать курсор движением руки). Одни имели микрофон, другие - удобную клавиатуру (могла быть только английская раскладка, без русского языка), третьи были снабжены обучаемыми кнопками. С аэромышью WeChip W2 больше не будет мучений с поиском и выбором пульта, не останется никаких недостатков: все нужные функции в одной аэромыши и отлично работают.

Аэромышь W2: вам не нужно устанавливать какие-либо приложения, чтобы заставить ее работать. Подключите USB-адаптер к приставке, включите пульт и наслаждайтесь просмотром телевизора. Не покидая уютного кресла, дивана или даже кровати, вы можете делать все, для чего раньше нужно было сидеть за столом: вести переписку, просматривать страницы браузера в интернете. У аэромыши присутствует функция голосового поиска с высоким уровнем распознавания речи: не случится ситуаций, когда из-за особенностей произношения гаджет вас не поймет. Дистанция передачи сигнала пульта – до десяти метров.

У модели W2 стильный черный глянцевый корпус с немарким покрытием «под карбон». С одной стороны, находятся кнопки управления, как у обычных дистанционных пультов. Навигационные кнопки можно обучить по инструкции. Если будет необходима помощь, компания «Ваш Пульт» будет рада помочь.

С другой стороны – QWERTY клавиатура с эргономичными клавишами для удобного набора текста и чувствительный тачпад. Благодаря всем преимуществам, пульт W2 окажется незаменимым в работе браузера, нуждающихся в функциях мыши. Достаточно легкого движения руки в воздухе, чтобы курсор плавно, без рывков, перемещался по экрану. 

Нажатие пальцем на тачпад выполнит левый клик мыши, двумя пальцами – правый клик. Движения пальцем по горизонтали или вертикали заставят курсор перемещаться по осям вверх-вниз и влево-вправо, а «растягивающие» сенсорную панель движения двумя пальцами – увеличивать или уменьшать изображение на экране.  

Если аэромышь W2 потеряется в доме, найти ее поможет уникальная технология, запатентованная производителем WeChip. На адаптере аэромыши находится кнопка <Seek>, при ее нажатии активируется довольно громкий сигнал на пульте: мышь будет издавать звук, пока вы ее не обнаружите.

Питается пульт от литиевого аккумулятора. Заряд держится около недели при активном использовании и заряжается всего за пару часов от micro-USB кабеля.

Купить пульт можно в интернет-магазине «Ваш Пульт» перейдя по ссылке.

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Теги: Аэромышь WeChip W2
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