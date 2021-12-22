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22.12.2021, 17:50

Александр Эйсмонт о трудностях, изменениях и будущих трендах в логистике

Цей матеріал також доступний українською
Александр Эйсмонт о трудностях, изменениях и будущих трендах в логистике - Фото

2021 год не был простым ни для одной отрасли экономики, в том числе и для транспортной. С одной стороны – компании уже приспособились к реалиям пандемии и активизировали свою работу. С другой – этот год принес ряд других трудностей и вызовов для сферы логистики. О том, как перевозчики справляются с новыми условиями, рассказал на примере своей компании Александр Эйсмонт, генеральный директор ООО "Евротерминал".

Александр Эйсмонт: Изменения на рынке логистики

Даже в непростом 2020 году компания "Евротерминал" продолжала свою работу, и к 2021 году уже удалось полноценно отладить все процессы, с учетом новых реалий. Однако, не обошлось и без трудностей.

Одним из факторов, сильно осложнивших жизнь перевозчикам в уходящем году, стал "контейнерный кризис", вызвавший проблемы с поставками из одной из крупнейших стран-экспортеров – Китая.

"Дефицит грузовых контейнеров в Китае привел в конечном счете к значительному повышению стоимости морских перевозок и спровоцировал настоящий кризис в транспортной отрасли", – рассказывает Александр Эйсмонт.

Крупные компании, такие как "Евротерминал", смогли справиться с повышением цен и обеспечивать поставки, однако многим мелким игрокам рынка это не удалось.

Однако, были в 2021 году и менее негативные изменения. В частности, Александр Эйсмонт отмечает значительный рост международных перевозок, в сравнении с 2020 годом. В частности, это касается сборных грузов. Ритейлеры стали чаще дробить партии товаров, что можно связать с ростом онлайн-продаж.

В числе позитивных изменений Александр Эйсмонт называет тенденцию на упрощение таможенного оформления. Например, компания "Евротерминал" выстроила работу по принципу "Единого Окна", позволяющую оформить все необходимые бумаги в одном месте в кратчайшие сроки. В целом, все больше таможенных терминалов движутся к упрощению процедур оформления.

Александр Эйсмонт: Чего ожидать в ближайшем будущем?

Говоря о перспективах для отрасли в ближайшие годы, Александр Эйсмонт делает акцент на мультимодальных перевозках. По его мнению такой формат работы будет становиться все популярнее, поскольку именно таким образом можно обеспечивать поставки в оптимальные сроки и за умеренную стоимость. В частности, компания "Евротерминал" активно участвует в развитии мультимодальных перевозок в Украине (например, за счет расширения возможностей Одесского порта по приему грузов с железной дороги).

В числе самых актуальных тенденций на ближайшие годы, Александр Эйсмонт также называет диджитализацию процессов поставок (в первую очередь – переход на электронные документы), еще большую оптимизацию процесса таможенного оформления, а также рост количества сборных доставок.

 

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Теги: Евротерминал, Александр Эйсмонт
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