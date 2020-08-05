Александр Писарук о работе Райффайзен Банк Аваль в период карантина

Александр Писарук – украинский топ-менеджер, с 1992 года работает в банковском секторе.

В сентябре 2014 года был назначен на должность первого заместителя главы правления Национального банка Украины, где проработал до декабря 2015.

Затем, в течение 3 лет Александр Писарук был старшим экспертом финансового сектора МВФ, а с августа 2019 года он - глава правления Райффайзен Банка Аваль.

По словам финансиста, вспыхнувший коронакризис заставил банк пересмотреть подходы к организации работы. В частности, в интервью Александра Писарука национальному агентству Interfax мы обнаружили интересные факты о переходе финучреждения на адаптивный режим работы и влиянии карантинных мер на сам банк и на клиентов. Разберем несколько главных тезисов.

Ответ Райффайзен Банка Аваль на коронакризис

По словам Александра Владимировича, с введением в Украине карантина банк принял кардинальные решения относительно работы собственных отделений. Так, временно была приостановлена работа 71 отделения в крупных городах, а 226 филиалов в сельской местности перевели на “трехдневку”.

“По вторникам и четвергам из 450 действующих отделений не работало 300”, - рассказывает Писарук.

В то же время, Райффайзен Банк Аваль не отправил сотрудников на “простой”, как это сделали другие компании. Работники продолжали вовремя получать зарплату, несмотря на то, что профильная нагрузка у части из них уменьшилась.

Дополнительно банк инвестировал более 700 тысяч гривен в покупку ПЦР-тестов – на случай, если у кого-то из сотрудников возникнут подозрения на коронавирус.

“В марте пришлось закрыть на дезинфекцию главный киевский офис на Пирогова, поскольку пришла информация от одной клиентки о ее контакте с подтвержденным больным”, - отметил Писарук.

Работа Райфа в условиях адаптивного карантина

“Банк отлично справился с кризисной ситуацией”, - гордо и не без оснований заявляет Александр Писарук.

Буквально за 2 недели 7,5 тысяч сотрудников были переведены на удаленный режим работы, к организации которой подошли основательно:

выдали сотрудникам ноутбуки;

организовали безопасный канал связи по VPN;

обеспечили дистанционный доступ к банковским системам.

Кроме того, Александр Владимирович рассказал, что в безопасность работающих отделений, операционных центров было инвестировано более 15 млн гривен.

Эти средства пошли на закупку антисептиков, респираторов, дезинфекцию помещений, банкоматов и терминалов. Частичное послабление карантина позволило вновь открыть все отделения и вернуться практически к стандартному графику работы. Однако, внутренние инструкции безопасности остались на том же уровне, что и во время карантина.

Риски второй волны коронавируса для банков: Александр Писарук

“Динамика развития коронавируса в Украине не слишком оптимистична. Число заболевших растет, и непонятно – это продолжение первой волны или уже надо говорить о второй”, - обеспокоен Писарук, но отмечает: банк уже разработал четырехступенчатый план выхода из коронакризиса.

“На последнем этапе предусматривается возвращение до 60% персонала (в обычное время 85-90%) в офисы. Но, скорее всего, в августе банк даже не перейдет ко второй стадии выхода из кризиса и останется на нынешнем уровне в 25% работающего персонала, который обеспечивает критические функции”, – прогнозирует Писарук, резюмируя: “А остальные – на удаленке. Люди – самый наш ценный ресурс”.