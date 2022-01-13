Альтернативная теплогенерация Киева: производители обратились в АМК

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На фоне трескучих январских морозов и усиления энергетического шантажа со стороны агрессора – Российской Федерации, действия которой привели к искусственному повышению цен на природный газ, стоимость традиционного производства тепловой энергии по Киеву и Украине поползла вверх.Газ и нефтепродукты остаются главным топливом тепловиков в государстве. Наиболее пострадавшими от увеличения цены на газ сейчас коммерческие потребители энергии, которые уже в декабре увидели ценники в 7 тыс грн за Гкал вместо прошлогодних 2-3 тыс.Стоимость тепла для населения и государственных и коммунальных предприятий удерживается административно. Дополнительным резервом прочности для Киева является еще советская система когенерации тепла на тепловых электростанциях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 (остаточное тепло при производстве электричества сбрасывается в тепловые сети города)



В Киеве тариф для производителей тепла из альтернативных источников энергии (древесные и растительные пеллеты, шелуха подсолнечника, торф и т.д.) устанавливается муниципальными властями (Департамент экономики и инвестиций КГГА). Из-за несуразности действий администрации сегодняшний тариф является самым низким по Украине (около 1258грн/Гкал) и не покрывает даже производственных затрат генерации.



Ключевые производители тепла из альтернативных источников (9 из 15-ти частных предприятий), являющихся поставщиками тепла на важные коммунальные социальные объекты города (городские дикарни №5, №7, Национальный институт рака и т.п.), были вынуждены обратиться с заявлением в АМКУ с требованием пересмотреть дискриминационный тариф, уничтожающий любую альтернативу генерации тепла из российского газа. Отказ от альтернативных источников тепловой генерации лишь усугубит и без того критическую зависимость энергетики города от поставок газа.

При этом для коммунального предприятия КП "Киевтеплоэнерго" действует тариф в 2276грн/Гкал для бюджетных учреждений, что почти вдвое (на 80%) превышает тариф для альтернативной теплогенерации. Напомним, что в тарифе "Киевтеплоэнерго" учтена стоимость газа по цене 13,6 тыс.грн/тыс. куб.м На сегодняшний день рыночная стоимость газа составляет 60тыс.грн за тыс.куб.м. Всем нам – налогоплательщикам, прежде всего, киевлянам придется уплатить эту разницу.

Для решения проблемы необходимо совместное заседание коллегии Минрегионстроя, как главного органа исполнительной власти, формирующего и реализующего государственную политику в сфере ЖКХ и эффективного использования альтернативных видов топлива, Госэнергоэффективности, как центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, КГГА по установлению справедливого тарифа для альтернативного теплогенерации в Киеве. Важно, что по расчетам производителей их тариф может быть близок к 1900 грн/Гкал, что в 2,5 раза меньше ценника "газовой" генерации.