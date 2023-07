Английский для путешествий: как учить необходимую лексику и грамматику

Регулярная практика даже 15-20 минут в день поможет быстро и эффективно выучить фразы для путешествий на английском

Туризм и изучение английского неразрывно связаны. Мы учим его перед поездкой за границу, а практикуем во время путешествий, общения с людьми из других стран. Лексику по теме туризма и необходимую грамматику учат на каждом уровне, но иногда перед поездкой необходимо освежить или улучшить английский язык для путешествий.

Как мы неоднократно отмечали, заниматься важно не только на курсах, но и самостоятельно. Ниже рассмотрим ресурсы, которые помогают быстро и эффективно прокачать английский для путешествий.

Английский для путешествий: тематические ресурсы для практики

Если вы привыкли изучать иностранный при помощи аналоговых учебников и словарей, то учить слова для путешествий на английском можно по тематическим разговорникам, книгам. Кроме того, такие материалы могут включать также изучение необходимой грамматики, универсальных выражений, примеры диалогов. Еще один способ пополнить лексический запас — использование тематических карточек. Как правило, они разделены по темам, позволяют удобно запоминать и практиковать новые слова, фразы.

Большой выбор ресурсов для изучения английского для путешествий предлагает также интернет. Это как обучающий, так и развлекательный контент. В первом случае это все те же тематические учебники, разговорники, словари, словарные карточки, которые могут быть дополнены интерактивными упражнениями для практики. Аудио, видео и подборки предлагают engVid, British Council, Quizlet и т.д. Большой выбор видео на эту тему можно найти на Youtube.

Кроме того, на этой платформе большой выбор развлекательного видеоконтента на тему Traveling. Это видео с лайфхаками, подборки, истории, влоги, с помощью которых можно пополнить словарный запас английскими фразами для туристов, улучшить аудирование, узнать интересные и полезные нюансы перед поездкой. Подобный контент можно найти на каналах Vagabrothers, Hey Nadine, Eva zu Beck и других.

Еще один способ одновременно улучшить английский язык для путешествий и узнать интересные лайфхаки для поездок — просмотр трэвел-шоу. Например, можно смотреть эпизоды Down to Earth, Jack Whitehall: Travels with My Father, World’s Most Amazing Vacation Rentals, Stay Here. Новички могут использовать субтитры.

Как быстро прокачать английский для путешествий

Как мы отметили выше, базовую грамматику и фразы для путешествий на английском вы частично будете встречать на каждом уровне изучения языка. Чтобы быстро прокачать необходимые знания перед поездкой, необходим комплексный подход. Помогают в этом спецкурсы и тематические мини-программы. Например, найти такие можно на сайте онлайн курсов английского Booyya. Мини-курсы разбиты по уровням знаний языка.