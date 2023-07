Англійська для подорожей: як вивчати необхідну лексику та граматику

Регулярна практика навіть 15-20 хвилин на день допоможе швидко та ефективно вивчати фрази англійською для подорожі

Туризм та вивчення англійської нерозривно пов'язані. Ми вчимо її перед поїздкою за кордон, а практикуємо під час подорожей, спілкування з людьми з інших країн. Лексику з теми туризму та необхідну граматику вчать на кожному рівні, але іноді перед поїздкою необхідно освіжити або покращити англійську мову для подорожей.

Як ми неодноразово наголошували, займатися важливо не лише на курсах, а й самостійно. Нижче розглянемо ресурси, які допомагають швидко та ефективно прокачати англійську для подорожей.

Англійська для подорожей: тематичні ресурси для практики

Якщо ви звикли вивчати іноземну за допомогою аналогових підручників та словників, то вчити англійські слова для подорожі можна за тематичними розмовниками, книгами. До того ж такі матеріали можуть містити вивчення необхідної граматики, універсальних виразів, приклади діалогів. Ще один спосіб поповнити лексичний запас — використання тематичних карток. Як правило, вони розділені на теми, дають змогу зручно запам'ятовувати і практикувати нові слова, фрази.

Великий вибір ресурсів для вивчення англійської для подорожей пропонує інтернет. Це як навчальний, так і розважальний контент. У першому випадку це ті самі тематичні підручники, розмовники, словники, словникові картки, які можуть бути доповнені інтерактивними вправами для практики. Аудіо, відео та вибірки пропонують engVid, British Council, Quizlet тощо. Великий вибір відео на цю тему можна знайти на YouTube.

До того ж на цій платформі є великий вибір розважального відеоконтенту на тему Traveling. Це відео з лайфхаками, добірки, історії, влоги, за допомогою яких можна поповнити словниковий запас англійськими фразами для подорожей, покращити аудіювання, дізнатися про цікаві та корисні нюанси перед поїздкою. Подібний контент можна знайти на каналах Vagabrothers, Hey Nadine, Eva zu Beck та інших.

Ще один спосіб одночасно покращити англійську мову для подорожей та дізнатися цікаві лайфхаки для поїздок — перегляд тревел-шоу. Наприклад, можна дивитися епізоди Down to Earth, Jack Whitehall: Travels with My Father, World's Most Amazing Vacation Rentals, Stay Here. Новачки можуть використовувати субтитри.

Як швидко прокачати англійську для подорожей

Як ми зазначили вище, базову граматику та фрази для подорожей англійською ви частково зустрічатимете на кожному рівні вивчення мови. Щоб швидко прокачати необхідні знання перед поїздкою, потрібний комплексний підхід. Допомагають у цьому спецкурси та тематичні міні-програми. Наприклад, знайти такі можна на сайті онлайн курсів англійської Booyya. Міні-курси розбиті за рівнями знання мови.