Апартаменты в Одессе от ЖК La Mer

Хотя бы раз в жизни каждый мечтал о жизни у моря. Ведь так прекрасно весной гулять по белоснежному пляжу, зимой не дрожать в холодном и сухом континентальном климате, а летом каждый день ходить купаться. Когда же дело доходит до просмотра предложений о продаже недвижимости, ваш пыл немного угасает, ведь предложений много, а доверия к бесчисленному множеству застройщиков нет.

Если вы все же решились купить квартиру в Одессе, то рекомендуем вам обратить внимание, в первую очередь, на застройщика. Пробейте то или иное название компании в Интернете, расспросите у друзей и не покупайтесь на низкие цены! Квартира в Одессе, со всеми необходимыми документами, не может стоить дешево.

Застройщик «Интергал-Буд», к слову, недавно получивший награду «Девелопер года», предлагает вашему внимание элитные апартаменты на берегу Черного моря в ЖК La Mer. Начало строительства планируется на III квартал 2019 года.

Недвижимость на берегу Черного моря – это, в первую очередь, выгодная инвестиция. Вы легко сможете окупить затраты на покупку и ремонт квартиры, сдавая ее в аренду, или же, просто продав, по окончанию строительства.

ЖК La Mer – уникальный комплекс апартаментов, он сочетает в себе изысканность элитного жилья, великолепное расположение и развитую инфраструктуру.

Давайте же рассмотрим основные преимущества данного жилого комплекса.

Купить квартиру в Одессе со всеми документами и гарантиями застройщика – задача почти невыполнимая. Однако, не стоит отчаиваться, обратите свое внимание на элитный ЖК La Mer! Со всеми документами вы можете ознакомиться на сайте lamer.com.ua, а все вопросы задать консультанту из отдела продаж, ведь он всегда онлайн.

Следующим шагом будет выбрать планировку квартиры. В La Mer все планировки продуманы до мелочей, будь то однокомнатная квартира, двухкомнатная квартира или трехкомнатная квартира. К слову, в данном ЖК будут доступны пентхаусы с собственной террасой.

Покупка квартиры будет для вас праздником, ведь к вашим услугам наш отдел продаж с менеджерами сопровождения и нотариусами – все для вашего комфорта. Беря во внимание великолепное расположение, развитую инфраструктуру и наличие подземного паркинга, продать квартиру тоже не будет проблемой.

Стоит отметить, что стоимость квадратного метра для жилья такого класса не есть заоблачной. К тому же, доступна рассрочка от застройщика на выгодных условиях. Для уточнения более конкретных деталей рекомендуем вам обратиться в отдел продаж.

Апартаменты в ЖК La Mer радуют глаз своим современным интерьером. Окна в пол, простые и четкие линии. Вы можете оформить приобретенные вами апартаменты по своему вкусу: в классическом стиле, скандинавскои или ультра современном. Всегда же приятно заезжать в квартиру с ремонтом, не так ли?

На первой береговой линии у 13-й станции Фонтана, в Одессе будет расположен уникальный комплекс La Mer. Данное расположение комплекса было выбрано не случайно, ведь рядом есть удобные транспортные развязки, популярные кафе и рестораны, торговые центры.

Жителям современного ЖК La Mer будет доступен ряд привилегий: закрытая территория с зонами для прогулок, открытыми и закрытыми бассейнами, зимним садом на крыше, зонами отдыха с навесами и т.д. Буквально в двух шагах от дома будет расположен пляж и набережная. Из необходимых для современного человека удобств: крытый паркинг, вертолетные площадки на крыше, СПА-центры и фитнес клубы.

Отдел продаж: г. Одесса, ул. Академическая, 28

ТРЦ "Сады Победы"

Телефон: +38 (048) 735-74-17

E-mail: lamer@intergal-bud.com.ua