Аптека Подорожник передала 20 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд ВСУ

Тарас Коляда, исполнительный директор сети "Аптека Подорожник" и одна из 6750 фармацевтов сети, Иващишин Наталья

С началом войны наша компания приняла важное решение – всеми силами помогать украинской армии, внутренне перемещенным лицам и людям, пострадавшим в результате боевых действий. Мы понимали, что не можем стоять в стороне. 22 марта запустили проект "AMBULANCE для ЗСУ", в рамках которого закупаем кареты скорой помощи для Медицинских сил Украины.

Эта инициатива очень важна для нас. Мы считаем, что во время войны украинский аптечный ритейл должен не только заботиться о своих клиентах, но и вносить вклад в победу. "AMBULANCE для ЗСУ" — лишь один из тех проектов, которые отражают наше стремление помогать. Он стал возможным благодаря поддержке миллионов украинцев, выбирающих наши аптеки, и представителей фармакологических компаний, которые согласились поддержать инициативу. Ведь маленькие взносы каждого делают великие дела.

В течение 8 месяцев действия проекта "AMBULANCE для ЗСУ" мы смогли обеспечить военные подразделения 20-ю каретами скорой помощи на сумму более 15 200 000 грн. Эти машины уже помогают эвакуировать наших военных и гражданских из-под обстрелов в зонах боевых действий. Однако понимаем, что "скорые" в постоянном дефиците, поскольку ежедневно находятся под обстрелами вражеской артиллерии. Поэтому мы будем и дальше делать все от нас зависящее, чтобы помогать спасать жизнь украинским военным. Мы обращаемся ко всем в Украине и за границей с просьбой присоединиться к этой инициативе.

В октябре коллектив аптек получил благодарность за начало и продолжение проекта "AMBULANCE для ЗСУ" и помощь военным медикам, а владелец компании Александр Федечко был отмечен именной наградой от и.о. командующего Медицинскими силами ВСУ.

В свою очередь, я от своего имени и весь коллектив аптек "Подорожник", "Аптека БАМ", "Ощад Аптека" хотим поблагодарить всех защитников и защитниц Украины, всех медиков и фармацевтов, которые присоединились к Медицинским силам. Благодаря вам мы имеем возможность жить, работать, предоставлять новые рабочие места украинцам. Благодарим вас за вашу работу!

Хотим заверить, что мы будем продолжать создавать надежный тыл для наших военных. Мы и дальше будем доставлять лекарства тем, кому они нужны, открывать новые аптеки там, где будет необходимо. И обязательно вернемся в каждый пока оккупированный городок. Там, где аптека, там жизнь!