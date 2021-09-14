Арабика – элитный зерновой кофе: особенности и преимущества

Арабика – кофе с самыми лучшими вкусовыми и ароматическими свойствами и с этим фактом сложно спорить. На мировом рынке представлено огромное количество вариантов арабики. Во многом разница между предложениями обусловлена особенностями того или иного сорта, а в частности – продиктована спецификой местности, в которой кофе был выращен. Так, арабика из стран Центральной и Южной Америки выделяется нотками шоколада и орехов, а кофе из Африки привлекает тонким фруктовым или цветочным ароматом. И эти, и многие другие нюансы следует учитывать, выбирая арабику для себя или на подарок.

Главные особенности и преимущества арабики

Среди всех произрастающих на мировых просторах видов кофе (а их более сотни) арабика пользуется наибольшей популярностью. Почему кофе Arabica настолько нравится потребителям? Причина популярности кроется в уникальных свойствах арабики, среди которых стоит отметить:

неповторимый вкус напитка;

мягкость, обеспеченная низким содержанием кофеина;

приятный аромат с разнообразными оттенками.

Чем отличается арабика от других видов кофе? В первую очередь – своей востребованностью. Благодаря отличным вкусовым и ароматическим характеристикам это один из немногих вариантов кофе, который используют для приготовления напитков. Помимо этого, выделяет арабику и требовательность растений к месту выращивания. Кофейные плантации арабики расположены высоко в горах, растут они при мягком климате и умеренной температуре воздуха при высокой влажности. Для выращивания необходимые богатые на минералы почвы. Отличается арабика и формой зерна – продолговатой с бороздкой в центре зернышка. Как само зерно, так и борозда, чаще всего имеют неправильную форму. Цвет плодов арабики коричнево-оранжевый. Количество кофеина в арабике примерно в 2 раза меньше, чем в робусте, что и обеспечивает мягкий приятный вкус этого вида кофе.

Какую арабику купить

Сортов арабики много, но и среди этого множества есть явные победители рейтинга популярности. К ним уверенно можно отнести такие варианты арабики, как:

типика;

бурбон;

caturra;

pacamara;

SL28;

Гейша.

Какой купить кофе лучше? Ориентируйтесь на собственные предпочтения и особенности сортов. Типика привлекает сладковатым и чистым вкусом, зерна крупные, выделяющиеся на фоне других сортов. Бурбон – самый популярный сорт арабики, представленный разными вариациями. Привлекает нежным объемным вкусом. Кофе катурра имеет более низкую сладость и усиленную кислинку. Пакамара обладает великолепным цветочно-цитрусовым букетом. SL28 – это яркая кислинка и сладость. Гейша в последние годы вырывается в лидеры среди элитных сортов кофе. Это достойный любви вариант арабики – фруктовый, цитрусовый, цветочный, с нотами сливы и шоколада.

Выбрать свой лучший кофе удается далеко не с первого глотка. Иногда ценители кофе ищут свой идеал на протяжении долгих лет, пробуя все новые и новые сорта и смеси. Начните поиски и вы – сегодня у каждого из пользователей Интернет есть возможность заказать кофе арабику онлайн в удобном формате упаковки. Начните с популярных сортов. Если в процессе выбора возникают вопросы и сомнения – смело обращайтесь к консультантам Coffee Town.

Учитывайте при выборе вкусовые и ароматические ноты разных сортов. Так подобрать зерна с наиболее соответствующими пожеланиям и предпочтениям характеристиками будет гораздо проще.

Промокод – FIRSTCODE, для новых покупателей – 20%