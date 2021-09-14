Арабика – элитный зерновой кофе: особенности и преимущества

Арабика – кофе с самыми лучшими вкусовыми и ароматическими свойствами и с этим фактом сложно спорить. На мировом рынке представлено огромное количество вариантов арабики. Во многом разница между предложениями обусловлена особенностями того или иного сорта, а в частности – продиктована спецификой местности, в которой кофе был выращен. Так, арабика из стран Центральной и Южной Америки выделяется нотками шоколада и орехов, а кофе из Африки привлекает тонким фруктовым или цветочным ароматом. И эти, и многие другие нюансы следует учитывать, выбирая арабику для себя или на подарок.
Среди всех произрастающих на мировых просторах видов кофе (а их более сотни) арабика пользуется наибольшей популярностью. Почему кофе Arabica настолько нравится потребителям? Причина популярности кроется в уникальных свойствах арабики, среди которых стоит отметить:
неповторимый вкус напитка;
мягкость, обеспеченная низким содержанием кофеина;
приятный аромат с разнообразными оттенками.
Чем отличается арабика от других видов кофе? В первую очередь – своей востребованностью. Благодаря отличным вкусовым и ароматическим характеристикам это один из немногих вариантов кофе, который используют для приготовления напитков. Помимо этого, выделяет арабику и требовательность растений к месту выращивания. Кофейные плантации арабики расположены высоко в горах, растут они при мягком климате и умеренной температуре воздуха при высокой влажности. Для выращивания необходимые богатые на минералы почвы. Отличается арабика и формой зерна – продолговатой с бороздкой в центре зернышка. Как само зерно, так и борозда, чаще всего имеют неправильную форму. Цвет плодов арабики коричнево-оранжевый. Количество кофеина в арабике примерно в 2 раза меньше, чем в робусте, что и обеспечивает мягкий приятный вкус этого вида кофе.
Сортов арабики много, но и среди этого множества есть явные победители рейтинга популярности. К ним уверенно можно отнести такие варианты арабики, как:
типика;
бурбон;
caturra;
pacamara;
SL28;
Гейша.
Какой купить кофе лучше? Ориентируйтесь на собственные предпочтения и особенности сортов. Типика привлекает сладковатым и чистым вкусом, зерна крупные, выделяющиеся на фоне других сортов. Бурбон – самый популярный сорт арабики, представленный разными вариациями. Привлекает нежным объемным вкусом. Кофе катурра имеет более низкую сладость и усиленную кислинку. Пакамара обладает великолепным цветочно-цитрусовым букетом. SL28 – это яркая кислинка и сладость. Гейша в последние годы вырывается в лидеры среди элитных сортов кофе. Это достойный любви вариант арабики – фруктовый, цитрусовый, цветочный, с нотами сливы и шоколада.
Выбрать свой лучший кофе удается далеко не с первого глотка. Иногда ценители кофе ищут свой идеал на протяжении долгих лет, пробуя все новые и новые сорта и смеси. Начните поиски и вы – сегодня у каждого из пользователей Интернет есть возможность заказать кофе арабику онлайн в удобном формате упаковки. Начните с популярных сортов. Если в процессе выбора возникают вопросы и сомнения – смело обращайтесь к консультантам Coffee Town.
Учитывайте при выборе вкусовые и ароматические ноты разных сортов. Так подобрать зерна с наиболее соответствующими пожеланиям и предпочтениям характеристиками будет гораздо проще.
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