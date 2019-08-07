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пресс-релиз111
07.08.2019, 11:21

Аукцион на УЭБ: права на разработку нефтегазовых месторождений

Аукцион на УЭБ: права на разработку нефтегазовых месторождений - Фото

Через площадку ТБ "Украинская энергетическая биржа" Госгеонедра выставляет на продажу права на разработку нефтегазовых месторождений

2 августа 2019 Государственная служба геологии и недр Украины через электронную площадку ТБ "Украинская энергетическая биржа" выставила на аукцион права на пользование нефтегазоносными недрами в Сватовском районе Луганской обл., Нововодолажском, Харьковском, Волчанском, Печенежском, Чугуевском районах Харьковской обл. и Полтавском районе Полтавской обл. Аукционы по продаже данных лотов запланировано на 30 октября 2019 года.

По указанным лотам торги проводятся во второй раз, поэтому в этот раз участники могут приобрести права на промышленную разработку месторождений по очень привлекательной цене - начальная стоимость некоторых лотов снизилась почти на 50%.

"На сегодняшний день площадка sale.ueex.com.ua является лидером среди других электронных площадок, подключенных к системе Прозорро.Продажи. Также мы успешно сотрудничаем с крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины, которые закупают или выставляют на продажу энергоресурсы в нашей торговой системе. Участникам, желающим принять участие в торгах, ТБ "Украинская энергетическая биржа" предлагает развернутые консультации и всестороннюю поддержку при регистрации и проведения аукциона. Прозрачная и эффективная реализация подобных разрешений позволяет привлекать иностранных инвесторов и в кратчайшие сроки пополнять госбюджет", - убежден Генеральный директор ТБ "УЭБ" Александр Коваленко.

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Теги: аукцион, госгеонедра, Украинская энергетическая биржа, нефтегазоносные недра
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