Августовские выходные: тепло и летние контрасты

Конец августа в Украине встретит нас настоящим разнообразием погоды. По данным SINOPTIK.ua, в большинстве регионов ожидается жара выше нормы, но местами о себе напомнят кратковременные дожди и грозы. Воздух насыщен пыльцой — аллергикам стоит позаботиться о своем здоровье.

Суббота, 23 августа

Преимущественно солнечно, местами дождевые облакаДень будет ясным, но локальные дожди и грозы возможны на западе и в центре. Температура на 2–4 °C выше климатической нормы, жара ощутима днем, вечер принесет приятную прохладу.

Восток (Харьков, Донецк) — +25…+30 °C, сухо и солнечно. Осадков не прогнозируется, ночи прохладные.

Центр ( Киев , Полтава) — +26…+31 °C, ясная погода с кратковременными дождями во второй половине дня. Дождь будет недолгим, местами с грозой, быстро закончится.

Запад (Львов, Черновцы) — +27…+33 °C, жара заметно выше нормы. Местами кратковременные грозы, особенно в Карпатах и на Закарпатье. После дождя воздух станет свежее.

Юг (Одесса, Севастополь) — +28…+30 °C, солнечно и сухо. Дождей не ожидается, море теплое, небо безоблачное.

Народная примета: если день ясный — осень будет сухой.Совет: активные дела планируйте утром; в центре и на западе пригодится зонт.

Воскресенье, 24 августа

Летние капризы и небольшие дождиТемпература днем останется на 2–3 градуса выше нормы. В центре и на западе возможны кратковременные грозовые дожди, которые быстро пройдут и освежат воздух.

Восток (Харьков, Донецк) — +26…+32 °C, сухо, жара нарастает, весь день будет солнечным. Легкий ветер немного смягчит ощущение жары.

Центр (Киев, Полтава) — +25…+31 °C, в целом ясно, но днем могут появиться грозовые облака. Дождь будет недолгим, после него станет легче дышать.

Запад (Львов, Черновцы) — +24…+28 °C, воздух свежий, в Карпатах пройдут дожди, местами с грозами. Вечер принесет приятную прохладу.

Юг (Одесса, Севастополь) — +30…+32 °C, жарко и солнечно, без осадков. На побережье УФ-индекс достигает высоких значений.

Народная примета: если 24 августа гроза — осень будет дождливой. Совет: в поездку берите зонт, а на море — не забывайте про головной убор и воду.